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生态环境部：“十三五”期间 15万个行政村完成农村环境的综合整治

2021年08月18日15:08 | 来源：人民网
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人民网北京8月18日电 （记者李楠桦）“截止到2020年底，农业农村治理攻坚战所确定的8项主要指标、22项重点任务都顺利完成了。”今日，生态环境部部长黄润秋在国新办举行的“建设人与自然和谐共生的美丽中国”发布会上表示，“十三五”期间，15万个行政村完成了农村环境的综合整治，超额完成“十三五”目标。全国行政村的生活垃圾处置体系覆盖率已经达到了90%以上，全国1万多个“千吨万人”的农村饮用水水源地完成了保护区划定，18个省份实现了农村饮用水卫生监测乡镇全覆盖。

“小康不小康，关键看老乡”。据黄润秋介绍，农村的污染治理、环境保护在整个环境保护体系里面是非常重要的一个环节。2018年，生态环境部会同农业农村部联合印发了农业农村污染治理攻坚战行动计划，提出到2020年，实现“一保两治三减四提升”。

据了解，“一保”就是保护农村饮用水水源。“两治”就是治理农村生活垃圾和污水。“三减”就是减少化肥、农药使用量和农业的用水总量。“四提升”就是提升主要由农业面源污染造成的超标水体的水质、农业废弃物综合利用率、环境监管能力和农村居民参与度。

“同时，我们还完成了全国农用地土壤污染状况详查，基本摸清了农用地土壤污染状况的底数，按计划完成了受污染耕地安全利用率和分类管控任务，这个任务量是非常大的，土壤污染风险得到基本管控，初步遏制住了土壤污染加重的趋势。”黄润秋说。

下一步工作怎么干？黄润秋指出，生态环境部将会同有关部门，推进深入打好农业农村污染治理攻坚战，重点做好以下三方面：

一是加强农业面源污染治理的监督指导，尤其是联合农业农村部推动化肥农药减量增效和畜禽养殖的污染防治。

二是深入推进农村环境整治，以农村生活污水治理、黑臭水体整治、饮用水水源地保护为重点，推动各地政府的责任落实，加快补齐农村环境基础设施短板。

三是加强农村生态系统保护与恢复，促进生态产品价值的转化，推动农村生产生活方式绿色转型和乡村生态振兴。

(责编：李楠桦、高雷)

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