人民网记者 杜燕飞

“今年上半年稳健的货币政策保持灵活精准、合理适度，稳字当头，保持了流动性的合理充裕。”人民银行新闻发言人、调查统计司司长阮健弘近期在国新办举行的新闻发布会上表示，通过降低存款准备金率优化金融机构资金结构，发挥再贷款再贴现和直达工具等结构性货币政策的精准导向作用，持续释放了LPR改革红利，对实体经济重点领域和薄弱环节的支持力度进一步加强。

金融是实体经济的血脉。多位专家在接受人民网记者采访时表示，今年上半年，合理充裕的流动性资金有力地支撑了我国经济高质量发展。下半年，稳健的货币政策要继续聚焦支持实体经济，引导金融机构继续加大对绿色发展、科技创新、小微企业、乡村振兴等重点领域和薄弱环节的支持，更好地助力“十四五”规划良好开局。

金融总量适度增长 综合融资成本稳中有降

6月至7月，正值夏粮收购的季节。正当江西省吉安市青原区收粮大户左鹤来为粮食收购资金缺口发愁之际，一笔由交通银行江西省分行发放、江西省农业信贷担保公司担保的100万元“新农直通贷”缓解了他的燃眉之急。

“银行找到我的时候，我还问半个月内能否拿到贷款，结果前后仅用了3天时间，速度真是快，还不用任何抵押，贷款利率也不高。”左鹤来高兴地说。

金融稳，经济稳。今年以来，金融机构把服务实体经济放到更加突出的位置，金融总量适度增长。数据显示，前6个月新增人民币贷款12.76万亿元，同比多增 6677亿元；对实体经济发放的人民币贷款占同期社会融资规模73%，同比高13.9个百分点。6月末，广义货币（M2）余额231.78万亿元，同比增长8.6%，比上月末高0.3个百分点；社会融资规模余额301.56万亿元，同比增长11%，与上月末持平。M2和社会融资规模增速与名义经济增速基本匹配。

不仅量增，更要价降。“今年以来，人民银行释放贷款市场报价利率的改革潜力，优化存款利率监管，推动实际贷款利率进一步降低。同时，也用好两项直达实体经济的货币政策工具，降低小微企业融资成本。”阮健弘介绍，上半年小微企业新发贷款合同利率5.18%，分别比上年同期和2019年同期低0.3个和1.06个百分点；1至6月企业贷款利率为4.63%，同比下降0.16个百分点。

同时，在去年向实体经济让利1.5万亿元的基础上，金融系统再次送上减费让利“大礼包”，银行账户服务、人民币结算、电子银行、银行卡刷卡、支付账户服务等12项降费措施实施后，预计每年减少手续费支出约240亿元，将惠及小微企业、个体工商户超过160亿元。

“总的来看，金融系统对实体经济支持力度和企业融资便利性提升，综合融资成本稳中有降。”人民银行金融市场司司长邹澜表示。

信贷投放结构持续优化 发力重点领域和薄弱环节

金融支持实体经济的资金总量多了，增量资金流向了哪里？“今年以来，金融资源更多投向重点领域和薄弱环节，大力支持普惠小微、乡村振兴、制造业、科技创新和绿色低碳发展。”银保监会统计信息与风险监测部负责人刘忠瑞近期在国新办举行的新闻发布会上表示。

“今年1月份，我们以生猪活体作抵押，从建设银行获得2700万元贷款，用于修建新栏舍和购买饲料，扩大我们的养殖规模。”湖南省长沙市宁乡市流沙河原生态养殖示范基地相关负责人表示，养殖规模扩大后，吸引了附近30多名村民到养殖基地来工作，预计可以为他们年均增收6万多元。

“生猪活体贷”只是近年来金融支持小微企业发展的一个缩影。数据显示，截至今年6月末，我国普惠小微贷款余额17.7万亿元，同比增长31%，比同期各项贷款增速高18.7个百分点；普惠小微贷款支持了3830万户小微经营主体，同比增长29.2%。

“今年上半年，小微企业融资继续呈现量增、面扩、价降的良好态势。”招联金融首席研究员董希淼在接受人民网记者采访时表示，在这个过程中，以银行为主的金融机构加快创新产品和服务模式，更好地满足了小微企业金融需求，有力地支持了企业发展和经济增长。

制造业是实体经济的基础。数据显示，截至今年6月末，制造业中长期贷款余额同比增长41.6%，比全部业的中长期贷款增速高24.8个百分点，增速连续4个月超过了40%。其中，高技术制造业的中长期贷款增长46.3%。上半年，信息技术服务业贷款、科学研究服务业贷款同比分别增长19.3%、23.7%，均高于各项贷款增速。

业内人士认为，加大对制造业特别是高技术制造业投资的信贷支持，可以直接推动制造业本身提质升级，加快关键核心技术突破,也能增加高端消费品的有效供给，带动消费升级。

货币政策稳字当头 有力支持实体经济发展

今年以来，我国宏观经济增长较快，恢复态势不断稳固。但受新冠肺炎疫情冲击较大的部分市场主体还没有彻底恢复，特别是部分行业和中小企业尚未完全走出困境。

今年7月30日召开的中共中央政治局会议要求，稳健的货币政策要保持流动性合理充裕，助力中小企业和困难行业持续恢复。同日召开的人民银行2021年下半年工作会议强调，稳健的货币政策继续聚焦支持实体经济。

人民银行日前发布的《二季度中国货币政策执行报告》强调，统筹做好今明两年宏观政策衔接，保持货币政策稳定性，增强前瞻性、有效性，既有力支持实体经济，又坚决不搞“大水漫灌”，以适度的货币增长支持经济高质量发展，助力中小企业和困难行业持续恢复，保持经济运行在合理区间。

“这表明，下半年我国货币政策仍然保持稳健的基调不变，下一步不会滑向宽松，不会‘大水漫灌’。同时要保持流动性合理充裕，更精准地支持困难行业和中小企业。”董思淼表示，下半年乃至未来一段时间，总量上，坚持稳健基调，流动性将保持在合理充裕水平，更好地支持保障经济运行在合理区间；结构上，突出精准服务，更多运用结构性工具，加大对绿色发展、科技创新、小微企业、乡村振兴等重点领域支持。

值得注意的是，7月15日人民银行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，意在优化金融机构的资金结构，提升金融服务能力，更好地支持实体经济。“本次全面降准，释放长期资金约1万亿元，降低金融机构资金成本每年约130亿元，通过金融机构传导可促进降低社会综合融资成本。”人民银行货币政策司司长孙国峰表示。

交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟对人民网记者表示，不排除下半年全面或定向降准的可能性，实际效果预计与7月的降准类似。一方面，提升银行让利实体经济的能力和意愿，加大对中小企业和困难行业的定向支持；另一方面，把好信贷闸门，约束好房地产和城投领域的融资通道，发挥货币政策精准滴灌作用，形成结构性支持效果。

“下一阶段，人民银行将坚持稳字当头，以我为主，主要根据国内经济形势和物价走势，把握好政策力度和节奏，兼顾内外均衡，更好支持实体经济，为经济高质量发展营造适宜的货币金融环境。”孙国峰表示。

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(责编：赵超、吕骞)