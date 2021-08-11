人民网记者 李栋

上半年农村居民人均可支配收入达到9248元。农村外出务工总量和收入水平实现双增长，外出劳动力总量达到1.8亿人，同比增长2.7%；月均收入达到4290元，同比增长17.6%。

近期，农业农村部围绕上半年农业农村经济运行情况发布的一系列数字尤为亮眼。在面临重大病虫害和气象灾害威胁、新冠疫情等不利因素影响下，我国锚定奋斗目标，铆足“牛”劲加速跑，在乡村振兴的道路上加速前行。

民族要复兴，乡村必振兴。多位专家在接受人民网记者采访时表示，“十四五”规划和2035年远景目标纲要围绕“坚持农业农村优先发展、全面推进乡村振兴”作出一系列重要部署。乡村振兴既要借助外力，更要激发内生动力，形成全面推进乡村振兴的强大合力。这就要求充分发挥亿万农民主体作用，通过产业振兴、文化振兴充分释放蕴藏在农民群众中的创造伟力。

发展当地优势产业 让绿水青山成为“幸福宝藏”

乡村振兴，产业振兴是关键。

“寻茶到黄村，万亩茶山哟。九曲溪的源头，恋恋不舍哟。”在福建省武夷山区，一首当地妇孺皆知的《寻茶到黄村》描述了当地产茶基地的美景，处处充满清爽宜人的古道茶香。

福建省武夷山市星村镇万亩茶园。人民网记者 李栋摄

依托九曲溪上游优良的地理生态环境，茶叶成为当地主要经济作物。然而，“茶香也怕巷子深”，仅有好的自然资源并不够，走出去还需要完善的体制、各方的支持。

武夷山市茗川世府农业合作社党总支书记黄正华回忆起当初的情景，“过去茶农们大多单打独斗，不懂科学种植、缺乏充足资金、没有品牌概念，更遑论销售宣传，空有好茶却卖不出去。”

现如今，农户通过合作社对接经营，全村茶园面积已有12500多亩，合作社旗下社员已达124户，人均年收入也从2003年的3000余元，上涨到现在的人均40000余元。“下一步，还要继续搭上乡村振兴发展快车，把武夷岩茶的市场进一步扩大。”黄正华信心满满。

武夷山是乡村振兴产业发展的一个缩影。在农业农村部上半年农业农村经济运行发布会上，农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德曾表示，上半年创建了50个国家现代农业产业园、50个优势特色产业集群、298个农业产业强镇。各地加快推进产业集聚发展，因地制宜发展“一乡一特”“一村一品”，乡村产业呈现良好发展势头。

在安徽省砀山县，故事要从酥梨说起。因为酥梨，农村电商在砀山兴起；因为百万亩连片果园，乡村旅游在砀山成为时尚，梨园马拉松、马术耐力赛也在这里跑出了生态范儿。

数据显示，砀山现已拥有电商企业2022家，网点和微商6万余家，农产品年销售额超50亿元，有15万余人从事电商物流等相关产业。2020年砀山被确定为“互联网+”农产品出村进城试点县、安徽酥梨产业集群发展试点县。

经济学家任玉岭认为，走好乡村振兴路要狠抓县城和县域经济，推进资金和各种要素流向农村，数字经济是现代经济发展的引擎，做好数字经济，乡村振兴大有希望。

清华大学中国农村研究院副院长张红宇表示，对农业而言，发展富民乡村产业直接对应了“生产”和“富民”两大功能。从构建双循环发展新格局的意义上讲，发展富民乡村产业已不再仅仅是解决农业内部矛盾的需要，更事关整个国民经济的发展，是我国应对复杂多变国际形势的坚实基础。

振兴乡风文明 让“软实力”成为幸福“硬支撑”

乡村振兴，文化振兴是灵魂。

文化振兴作为重要组成部分，贯穿于乡村振兴的全过程，新时代为乡村文化振兴又提供了前所未有的发展机遇。

图为土门关驿道小镇。受访者供图

走进河北石家庄市鹿泉区土门关驿道小镇，沉寂了上百年的“土门关”跃然眼前，让人仿佛穿越到了古代。从兵家必争之地变成打卡热门景点，土门关驿道小镇正是文化振兴的一个缩影。

据介绍，驿道小镇已发展成为集人文历史、民俗文化、自然景观、休闲娱乐为一体的综合度假区，年营业收入6000万元，每年可为当地村集体带来200—300万元的收入，提供300—500个就业岗位，人均增加工资性收入2000元左右。

政府搭台，文旅唱戏。鹿泉区文广体和旅游局副局长刘鹏说：“‘十四五’期间，继续发挥当地旅游资源优势和区位优势，突出文化特色，推动优势要素资源和旅游发展跨界深度融合，实现全域旅游空间、产业、客源和消费结构进一步优化升级，为乡村振兴提供重要‘引擎’。”

“乡村休闲旅游基本恢复到2019年同期水平，农产品网络零售保持两位数增长。”曾衍德在上半年农业农村经济运行情况举行发布会表示。

在游人如织的贵州西江苗寨，来自河南郑州的刘先生对记者说：“俺们第一次从河南自驾来到贵州。从网上看到了富有当地风俗的介绍，邀上几个好友来度假。”

村落，是农耕文明的遗产；乡村振兴，不是简单的除旧布新。如今的西江苗寨旅游产业发展与政府的规划和引导密不可分。据了解，从2006年起，贵州省每年举办一届全省旅游产业发展大会，推出一个景区景点，已经成为了整合区域资源的重要抓手。

雷山县县长袁刚对人民网记者表示，“守住民族文化、发展旅游富民”是西江苗寨这些年的发展经验。县里计划到2025年，创建“1个5A级景区、3个4A级景区、1个国家旅游度假区。

“上半年农民收入实现了较快的增长，下一步将加强农民工技能培训，促进就地就近就业增收。让返乡农民工在家门口稳定就业，持续稳定增收。”曾衍德说。

齐心协力 答好下半年乡村振兴答卷

7月30日召开的中共中央政治局会议指出，要做好民生保障和安全生产，坚持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

“今年以来，农业农村部着力巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹做好农业农村各项工作，农业农村经济稳中加固、稳中向好，为国民经济平稳发展、社会大局持续稳定提供了有力支撑。”曾衍德说。

《农村绿皮书：中国农村经济形势分析与预测（2020-2021）》数据显示，2021年农民收入较快增长，城乡居民收入差距持续缩小。并预测第一产业增加值将超过8万亿元，粮食总产量6.8亿吨，猪肉产量5000万吨，农产品生产者价格和食品消费价格涨幅将回落到5%以下，农民人均可支配收入有望达到1.9万元。

在清华大学公共管理学院副院长、教授，中国农村研究院副院长王亚华看来，过去几年中，围绕产业兴旺、生态宜居、治理有效、生活富裕和乡风文明的乡村振兴主要任务，党中央、国务院做出了一系列部署，擘画了乡村振兴的宏伟蓝图，形成了乡村振兴战略框架和政策体系，特别是2021年6月1日《乡村振兴促进法》的正式施行，进一步将乡村振兴纳入法治化轨道。未来全面推进乡村振兴，要立足国情农情，走出有中国特色的农业农村现代化之路。

中央农办主任、农业农村部部长唐仁健近期表示，下半年农业农村工作基础较好，但也面临气象灾害、重大病虫害等问题的挑战，需要全力抓好粮食和重要农产品生产，努力保持农业农村经济发展良好势头。

“我们要扎实推进乡村建设，开展好农村人居环境整治提升五年行动，抓好抓实农村厕所革命，推动乡村公共基础设施建设和基本公共服务提升。进一步理清推进乡村振兴的理念思路，加强机制办法研究，加快建立协调一致、一抓到底的工作体系。”唐仁健说。

时光奔涌不歇，奋斗驰而不息。最美的风景在路上，更好的生活在前方。在乡村振兴大道上，坚定乡村振兴的目标和信心,下好“精准棋”，走好“关键步”，铆足“牛”劲加速跑。发展未有穷期，乡村振兴美景值得期待。

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(责编：赵超、吕骞)