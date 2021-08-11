人民网北京8月11日电 （赵竹青）近日，商务部等9部门联合印发《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）》（以下简称《计划》），在全国范围内部署实施专项行动。《计划》提出，要着力提升商贸物流网络化、协同化、标准化、数字化、智能化、绿色化和全球化水平，到2025年，初步建立畅通高效、协同共享、标准规范、智能绿色、融合开放的现代商贸物流体系，为形成强大国内市场、构建新发展格局提供有力支撑。

商务部流通发展司负责人表示，2020年我国社会物流总费用与国内生产总值的比率为14.7%，较2012年下降3.3个百分点。但与发达国家相比，我国商贸物流的现代化水平仍存在一定差距，总体运行效率仍然不高，农村地区物流基础设施薄弱、区域物流发展不均衡、境外物流网络不足、冷链物流发展滞后、缺少有国际竞争力的现代物流企业等问题仍比较突出。开展专项行动，将加快提升我国商贸物流网络化、协同化、标准化、数字化、智能化、绿色化和全球化水平，促进商贸物流提质降本增效，有利于更大范围把生产和消费联系起来，提高国民经济总体运行效率；有利于不断改善城乡居民物流配送和消费服务体验，满足人民美好生活需要。

商务部流通发展司负责人介绍，围绕发展目标，专项行动提出了12项重点任务，分为以下5方面：一是健全商贸物流网络方面，从城乡、区域、国际等维度加强商贸物流网络建设，包括优化网络布局、建设城乡高效配送体系、促进区域商贸物流一体化、建设国际物流网络等。二是推广应用技术标准方面，提升商贸物流标准化水平，推广应用现代信息技术，通过标准化、信息化建设，夯实商贸物流高质量发展基础。三是优化组织方式方面，发展商贸物流新业态新模式，提升供应链物流管理水平，加快推进冷链物流发展，健全绿色物流体系，推动业态模式创新，提升商贸物流的组织化、专业化、绿色化水平。四是提升国际物流效率方面，畅通国际物流通道，推进跨境通关便利化，不断提升跨境贸易通关效率，充分发挥商贸物流连接境内外市场的作用。五是培育市场主体方面，着力培育商贸物流骨干企业，不断提升企业的核心竞争力、品牌影响力和专业服务水平。

同时，根据商贸物流行业发展的特点和存在的一些问题，商务部会同有关部门提出了以下5点保障措施：一是构建良好营商环境。优化交通运输、城市车辆通行等方面管理，降低商贸物流企业的制度成本。二是加大政策支持力度。引导地方加大用地、财政、金融等方面政策支持力度，降低和商贸物流企业的要素成本。三是完善重点企业联系制度。建立商贸物流重点企业联系名单，支持名单内企业参与有关试点示范工作。按照市场化原则，提高对名单内企业的金融服务效率。四是发挥行业组织作用。完善政府购买行业协会服务制度，充分发挥有关行业协会在统计、标准、课题研究、人才培训等方面的积极作用。五是加强商贸物流行业统计。加强商贸物流行业统计监测和信息发布，及时反映行业动态，为行业高质量发展、企业高水平运营提供精确指引。

(责编：赵竹青、吕骞)