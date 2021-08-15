本报记者 刘志强 王 政 韩 鑫 李心萍

涂布、烘干、滚压……在深圳弗迪电池有限公司自动化厂房，数十台设备高效运转、一派繁忙。“这是我们自主研发的叠片机，0.3秒就能叠完一片，速度和稳定性行业领先。”公司副总经理张寿波说，今年以来，公司不仅技术实现突破，而且产线开满、产销两旺，“上半年的纯电车动力电池供货量已超过去年全年。”

习近平总书记强调：“推动经济高质量发展，要把重点放在推动产业结构转型升级上，把实体经济做实做强做优。”今年上半年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动我国工业经济稳定恢复，新动能加快壮大，企业效益明显改善，产业优化升级迈出坚实步伐。

亮点纷呈

实体经济更壮实

上半年，规模以上工业增加值同比增长15.9%、两年平均增长7%，中小工业企业增加值同比增长18%、两年平均增长8.1%；前5个月，规模以上工业企业实现利润同比增长83.4%，两年平均增长21.7%，处于历史较高水平……今年以来，面对复杂多变的国内外环境，中国经济持续稳定恢复、稳中向好，也在产业优化升级上取得了新进展。

新动能新产业蓬勃发展，动力更强劲。

广州白云机场附近，一块近1000平方米的半弧形LED大屏格外打眼。“这是广州首块5G+8K超高清大屏，融合了裸眼3D技术，将带给人们三维立体的超高清视觉体验。”四开花园网络科技（广州）有限公司执行总裁陈硕宏说。

上半年，新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长205%、69.8%、48.1%，两年平均增速均超过30%……上半年，我国高技术制造业增加值同比增长22.6%，两年平均增速达到13.2%。大数据、云计算、区块链等新产业，直播带货、在线诊疗、远程办公等新模式也均实现快速成长。前5个月，规模以上高技术服务业企业利润总额同比增长27.4%，两年平均增长12.5%，快于全部规模以上服务业4.2个百分点。

传统产业改造力度加大，生产更智能。

“自动经编机增设智能感应系统后，一旦出现断丝，设备便能自动发出警报，提醒工人及时处理。”浙江联洋新材料公司副总裁陈国锋算了一笔账：智能化改造后，玻璃纤维产品生产效率提高20%以上，运营成本降低约20%。

上半年，我国深入实施智能制造工程和工业互联网创新发展工程，进一步提升制造业数字化、网络化、智能化水平。截至5月底，企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别达到73.5%和52.4%。

有序推进碳达峰、碳中和工作，发展更绿色。

浙江杭州市建德海螺水泥厂厂区内，一块块蓝色光伏板整齐排列。通过国网建德公司监测平台测算，这座企业自建的光伏储能一体化电站年光储发电量将超过2000万千瓦时，折算下来每年可减少5440吨碳排放。

构建清洁低碳安全高效的能源体系，上半年，风电、太阳能发电装机容量分别同比增长34.7%、23.7%；深入实施绿色制造工程，前5个月，规模以上企业单位工业增加值能耗同比下降5.7%；启动全国碳市场上线交易，纳入发电行业重点排放单位2162家……今年以来，我国坚决打好实现碳达峰、碳中和这场硬仗，力争实现经济效益和生态环境效益双赢。

条件有利

产业升级有优势

“经济运行持续稳定恢复，建设领域投资旺盛，带动工程机械需求回暖。上半年，三一挖掘机国内销量超5万台，同比增长37%，国外销售破万台，同比增长156%。”三一重工总裁向文波说，目前公司订单不断、生产繁忙，对全年发展充满信心。

今年以来，国内外市场的稳定复苏，为产业发展提供了广阔空间。需求端之外，产业优化升级还面临许多有利条件——

创新实力稳步提升，为产业优化升级提供了硬支撑。

6月2日，华为发布多款搭载新一代智能终端操作系统——鸿蒙系统的手机、智能手表、平板电脑等新产品。历时10年研发的鸿蒙系统为不同设备的智能互联提供了统一“语言”。

“从企业到政府部门，创新投入不断提高，创新活力更加充沛，创新成果加快涌现。”中国宏观经济研究院产业所工业研究室主任付保宗认为，一项项关键核心技术接连问世，为提升产业链供应链自主可控能力提供了有力保障。

产业数字化加快推进，为产业优化升级注入了新动能。

走进重庆天人工业集团汽车底盘悬挂系统车间，智能管理云平台上，产线和人员管理数据实时跳动，生产信息一览无余。公司董事长龚量亮说，过去依靠传统模式，产品质保和成本核算很难监测，“引入浪潮云洲工业互联网平台后，可及时发现问题、优化工艺，质检效率提升56%，人工成本降低38%。”

上半年，5G、工业互联网等新技术加快应用，助力产业数字化转型：我国已累计开通5G基站96.1万个，5G终端连接数增至约3.65亿；已建成“5G+工业互联网”项目近1600个，覆盖了20多个重点行业和领域。

发展环境持续改善，为产业优化升级奠定了坚实基础。

优化和落实减税政策，提高制造业企业研发费用加计扣除比例，预计全年可为企业新增减税800亿元；运用降准等货币政策工具，加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持；降低小微企业融资担保费率，健全防范和化解拖欠中小企业账款长效机制……上半年，助企惠企政策相继落地，助力企业经营持续改善。

一份份“大礼包”温暖人心，一场场“及时雨”稳定预期。为缓解部分大宗商品价格上涨给企业带来的成本压力，有关部门及时采取一系列保供稳价举措，使大宗商品市场供需偏紧态势得到明显缓解；为缓解汽车芯片供应短缺，工信部组织协调地方政府、整车企业、芯片企业等加强供需对接，提升供给能力……各部门各地区综合施策、协同发力，增强了企业信心、稳定了市场预期，为产业优化升级铺平了道路。

后劲十足

展望全年有信心

上半年，制造业投资同比增长19.2%；6月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.9%，连续16个月位于景气区间……一系列指标显示出市场主体对未来前景的良好预期。许多企业负责人和专家表示，只要我们完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚定信心、明确方向、扎实进取，就一定能推动产业优化升级再上新台阶。

——要坚持创新，提升产业链供应链现代化水平。

“今年，企业自主研发的智能防爆巡检机器人开始量产，第三季度将全面转向标准化生产，大幅提升交付能力。”西安安森智能仪器公司总经理魏卓说，多年来坚持研发投入占比超15%，让企业得到了良好回报，“下半年，我们还将加大投入，以新技术新产品拓展市场。”

创新，是企业增强竞争力的重要手段，也是实现高水平科技自立自强的必然要求。6月28日，全球在建规模最大的水电工程——金沙江白鹤滩水电站首批机组投产发电。16台自主研制的全球单机容量最大功率百万千瓦水轮发电机组，实现了我国高端装备制造的重大突破。

“我们要深入实施创新驱动发展战略，完善建立企业主导的产业创新生态，实施关键核心技术攻关工程和国家制造业创新网络建设工程，加快建设制造强国。”工信部党组成员、总工程师田玉龙表示。

——要夯实基础，筑牢实体经济发展根基。

“制造业是立国之本、强国之基。推进产业基础高级化、产业链现代化，需要保持制造业比重基本稳定。”付保宗观察到一个可喜现象——上半年制造业增加值占国内生产总值的比重比去年同期提高了1.3个百分点。“下一步，要在积极培育新兴产业的同时，推动传统产业向高端化、数字化、品牌化迈进，增强制造业竞争优势。同时，要从人才、金融、营商环境等方面综合发力，加快构建现代产业体系。”

——要畅通机制，持续释放居民消费潜力。

智能洗地机、智能吸尘器、智能吹风机……今年“618”促销期间，凭借多款产品，科沃斯旗下的添可品牌网络成交额突破7000万元，同比增长845%。“中等收入群体不断扩大，消费需求持续升级，高端家居产品市场前景看好。”添可创始人钱奇东说。

一边是消费市场热情不减，一边是巨大潜力仍待释放。上半年，我国汽车产销分别完成1256.9万辆、1289.1万辆，分别同比增长24.2%、25.6%，实现产销两旺。“从汽车的千人拥有量看，我们和发达国家还有一定差距，这也意味着巨大潜力。”国务院参事室特约研究员姚景源认为，要进一步打破制约消费的障碍，扭住扩大内需战略基点，促进形成强大国内市场。

——要保持定力，推动产业绿色转型发展。

“我国钢铁消费强度和规模仍在增长，要用比发达国家更短的时间实现碳达峰、碳中和目标，发展方式必然要有深刻转变。”中国钢铁工业协会党委书记、执行会长何文波表示，要坚定不移地推进钢铁全行业绿色低碳发展，为如期实现碳达峰、碳中和目标作出贡献。工信部运行监测协调局局长黄利斌表示，将加快实施工业领域碳达峰行动，重点推进有色金属、建材、钢铁、石化等行业绿色转型。

“展望全年，随着世界经济稳步复苏、居民消费持续恢复、经济周期性回升力量不断增强，我们有能力、有条件积极应对各种困难挑战，推动经济高质量发展、引领产业优化升级。”田玉龙认为。

《 人民日报 》（ 2021年08月15日 01 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)