人民网北京8月16日电 （申佳平）据国家统计局官网今日消息，7月份，面对外部不确定性加大和国内疫情汛情等多重冲击，各地区各部门有效实施宏观政策，经济增长水平符合预期，就业物价总体平稳，国际收支基本平衡，主要宏观指标处于合理区间，国民经济延续稳定恢复态势。

工业生产稳步增长 高技术制造业增势较好

7月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.4%，比6月份回落1.9个百分点，高于2019年、2020年同期增速；两年平均增长5.6%；环比增长0.30%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长0.6%；制造业同比增长6.2%；电力、热力、燃气及水生产和供应业同比增长13.2%。高技术制造业和装备制造业增加值同比分别增长15.6%、6.4%，两年平均分别增长12.7%、9.7%。分产品看，新能源汽车、工业机器人、集成电路、微型计算机设备产量同比分别增长162.7%、42.3%、41.3%、10.3%，两年平均增速均超过14%。满足基本消费的产品增速较高。家用燃气热水器、饮料、化学纤维产量同比分别增长13.9%、10.1%、9.3%。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长7.2%；股份制企业同比增长7.1%，外商及港澳台商投资企业同比增长3.8%；私营企业同比增长6.1%。1-7月份，全国规模以上工业增加值同比增长14.4%，两年平均增长6.7%。其中，医药制造业、电气机械和器材制造业增加值同比分别增长29.3%、26.2%。7月份，中国制造业采购经理指数为50.4%，连续17个月高于临界点；企业生产经营活动预期指数为57.8%。

1-6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额42183亿元，同比增长66.9%，两年平均增长20.6%；规模以上工业企业营业收入利润率为7.11%，比2020年1-6月份提高1.66个百分点。

服务业继续恢复 企业营业收入增速总体较快

7月份，全国服务业生产指数同比增长7.8%，比6月份回落3.1个百分点，高于2019年、2020年同期增速；两年平均增长5.6%。其中，信息传输、软件和信息技术服务业生产指数同比增长16.9%。1-7月份，服务业生产指数同比增长19.6%，较1-6月份回落1.9个百分点；两年平均增长6.5%。从主要行业看，8个分行业生产指数同比均保持增长，其中信息传输、软件和信息技术服务业生产指数同比增长21.6%。1-6月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长29.5%，两年平均增长11.1%，与1-5月份持平。其中信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业营业收入同比分别增长25.7%、23.9%，两年平均分别增长17.4%、12.1%。7月份，服务业商务活动指数为52.5%，比6月份上升0.2个百分点，连续17个月高于临界点。从市场预期看，服务业业务活动预期指数为60.1%，持续位于较高景气区间。

市场销售持续增加 网上零售快速增长

7月份，社会消费品零售总额34925亿元，同比增长8.5%，比6月份回落3.6个百分点，高于2019年、2020年同期增速；两年平均增长3.6%；环比下降0.13%。1-7月份，社会消费品零售总额246829亿元，同比增长20.7%，两年平均增长4.3%。7月份，按经营单位所在地分，城镇消费品零售额30379亿元，同比增长8.4%；乡村消费品零售额4547亿元，同比增长8.8%。按消费类型分，商品零售31174亿元，同比增长7.8%；餐饮收入3751亿元，同比增长14.3%。按商品类别分，限额以上单位18个商品类别中16类零售额同比保持正增长。日常消费类和升级类商品销售增势良好。限额以上单位商品零售额中，粮油食品类、饮料类、日用品类同比分别增长11.3%、20.8%、13.1%，体育娱乐用品类、文化办公用品类、金银珠宝类分别增长20.7%、14.8%、14.3%。1-7月份，全国网上零售额71108亿元，同比增长21.9%。其中，实物商品网上零售额58130亿元，同比增长17.6%；占社会消费品零售总额的比重为23.6%。

固定资产投资总体稳定 制造业投资增速加快

1-7月份，全国固定资产投资（不含农户）302533亿元，同比增长10.3%，比1-6月份回落2.3个百分点，两年平均增长4.3%；7月份环比增长0.18%。分领域看，1-7月份基础设施投资同比增长4.6%，两年平均增长0.9%，比1-6月份回落1.5个百分点；制造业投资同比增长17.3%，两年平均增长3.1%，比1-6月份加快1.1个百分点；房地产开发投资同比增长12.7%，两年平均增长8.0%，比1-6月份回落0.2个百分点。全国商品房销售面积101648万平方米，同比增长21.5%；商品房销售额106430亿元，同比增长30.7%。分产业看，第一产业投资同比增长21.8%，第二产业投资同比增长14.4%，第三产业投资同比增长8.2%。民间投资同比增长13.4%。高技术产业投资同比增长20.7%，两年平均增长14.2%；其中高技术制造业和高技术服务业投资同比分别增长27.1%、8.8%。高技术制造业中，航空、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业，医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资同比分别增长49.7%、46.9%、34.9%；高技术服务业中，电子商务服务业、研发设计服务业投资同比分别增长42.7%、27.2%。社会领域投资同比增长13.1%，两年平均增长10.9%；其中卫生投资、教育投资同比分别增长31.8%、12.1%。

货物进出口较快增长 贸易结构继续改善

7月份，货物进出口总额32657亿元，同比增长11.5%。其中，出口18142亿元，同比增长8.1%；进口14515亿元，同比增长16.1%。进出口相抵，贸易顺差3627亿元。1-7月份，货物进出口总额213417亿元，同比增长24.5%。其中，出口116626亿元，同比增长24.5%；进口96792亿元，同比增长24.4%。贸易结构继续改善。1-7月份，机电产品出口同比增长25.5%，占出口总额的比重为59%。一般贸易进出口占进出口总额的比重为61.9%，比上年同期提高1.5个百分点。民营企业进出口占进出口总额的比重为47.9%，比上年同期提高2.4个百分点。

就业形势总体稳定 城镇就业不断增加

1-7月份，全国城镇新增就业822万人，完成全年目标的74.7%。7月份，全国城镇调查失业率为5.1%，比6月份上升0.1个百分点。本地户籍人口调查失业率为5.1%，外来户籍人口调查失业率为5.0%。16-24岁人口、25-59岁人口调查失业率分别为16.2%、4.2%。31个大城市城镇调查失业率为5.2%，与6月份持平。全国企业就业人员周平均工作时间为47.7小时，比6月份增加0.1小时。

物价水平总体平稳 居民消费价格温和上涨

7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨1.0%，涨幅比6月份回落0.1个百分点；环比上涨0.3%。分类别看，食品烟酒价格同比下降1.8%，衣着价格上涨0.4%，居住价格上涨1.1%，生活用品及服务价格上涨0.3%，交通通信价格上涨6.9%，教育文化娱乐价格上涨2.7%，医疗保健价格上涨0.4%，其他用品及服务价格下降1.3%。在食品烟酒价格中，猪肉价格下降43.5%，鲜菜价格下降4.0%，粮食价格上涨0.7%，鲜果价格上涨5.2%。扣除食品和能源价格后的核心CPI上涨1.3%，涨幅比6月份扩大0.4个百分点。1-7月份，全国居民消费价格同比上涨0.6%。

7月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨9.0%，涨幅比6月份扩大0.2个百分点；环比上涨0.5%。工业生产者购进价格同比上涨13.1%，与6月份持平；环比上涨0.9%。1-7月份，全国工业生产者出厂价格、工业生产者购进价格同比分别上涨5.7%、7.9%。

国家统计局指出，总的来看，7月份国民经济延续稳定恢复态势。但也要看到，当前全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂严峻，国内疫情多点散发和自然灾害对部分地区经济产生影响，经济恢复仍然不稳固、不均衡。下一步，要坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹疫情防控和经济社会发展，坚持完整、准确、全面贯彻新发展理念，深化供给侧结构性改革，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，精准落实常态化疫情防控举措，做好宏观政策跨周期调节，科学精准实施宏观政策，保持经济运行在合理区间，推动经济持续恢复、稳中向好。

(责编：申佳平、吕骞)