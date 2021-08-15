人民网北京8月15日电 （记者李彤）记者从中华全国供销合作总社获悉，面对严峻复杂的新冠肺炎疫情防控形势，供销合作社系统迅速行动、统一部署，全力以赴做好疫情防控、民生物资保障、农资供应服务、农产品销售等各项工作，以实际行动为打赢疫情防控阻击战贡献供销力量。

加强组织领导 迅速部署安排

疫情就是命令，防控就是责任。中华全国供销合作总社多次研究部署疫情防控工作，自7月30日以来向全系统先后发出5个紧急通知，要求系统上下要深刻认识疫情防控的长期性、复杂性和不确定性，克服松懈麻痹精神，保持高度警惕；要扛起政治责任，把疫情防控作为当前重中之重的头等大事来抓，做到守土有责、守土担责、守土尽责；要压紧压实防控责任，从严从紧落实各项防控措施，严格做好人员管理、冷链全程管理、生产经营场所管理和会议活动管理；各级供销合作社要以最坚决的态度、最迅速的行动、最有力的措施，展现担当作为，主动服务疫情防控大局，统筹做好供销合作社系统疫情防控和改革发展工作。

全国各地供销合作社立即行动，充分发挥自身优势，在抗疫情、保供应、稳物价、惠民生、促生产等方面全面展现供销力量。

供销社“打伞” 守护好市民“菜篮子”“米袋子”

疫情发生后，面对广大市民对生活物资供应不足的担忧，各省供销合作社纷纷加大重点商品采购力度，提升市场供应能力，并稳定价格、及时配送，守护好市民的“菜篮子”“米袋子”。

江苏疫情发生后，南京、扬州、淮安、宿迁等地供销合作社第一时间组织社有企业，启动应急响应预案，做好重要民生物资和防疫物资的保供工作。溧水、沭阳等地供销合作社采取“网络下单，上门送货”的社区团购模式，引导消费者从供销电商平台进行下单，集中消毒，再由平台配送人员配送至指定服务点，减少外出与直接接触。据介绍，自7月20日至8月10日，江苏省供销合作社系统依托259个农产品市场、74个日用品和农副产品连锁企业，实现农产品市场交易额128亿元、连锁经营销售额64亿元，全力做好市场保供、满足民生需求。

河南省供销社电商公司上线了“豫品荟”线上购物平台，开展“无接触配送”服务社区活动，目前已累计配送米面粮油20多吨、果蔬近300万斤。郑州市供销社系统为全市29个中高风险区居民，提供米面粮油蔬菜等生活用品5万多吨。

湖北供销244家农产品市场、6.3万网点终端充分发挥应急储备和集散功能，持续加大物资供应力度，“宁可备而无用，不可用而无备”。湖北供销粮油集团相关负责人介绍：“我们第一时间与米油、肉类、蛋类、蔬果等多个合作方产地对接，并与市场商户签署保供稳价承诺书，做到不涨价不断供。”除武汉外，湖北十堰、天门、荆州、荆门等地供销社加强价格监测预警，配合市场监管部门打击哄抬物价、炒作涨价等行为。在“供销荆选”线上平台，湖北供销电商公司设立保供专区，承诺商品不涨价、货源保稳定，并连续多日开展保供补贴活动。

全力保障农资供应 积极服务秋粮生产

为保障三夏生产、力保秋粮颗粒归仓，供销合作社系统充分发挥农资流通主渠道作用，针对疫情防控中农民生产需求，千方百计组织货源、加大采购供应力度，并积极创新农业生产服务方式，确保农资供应量足、价稳、质优、服务好。

7月27日，全国供销合作总社在《关于做好防汛救灾和灾后恢复生产生活相关工作的紧急通知》中，即对全系统做好农资供应服务工作做出具体部署，明确要求各级供销合作社要主动担当起保障农资供应、支援灾后生产的重任，加大基层网络和终端用户投放力度，带头稳定价格保障供应，切实满足秋冬种农业用肥需要，力保秋粮丰收。

8月6日，落实国务院联防联控农资保供机制要求，总社农资与棉麻局同农业农村部种植业管理司联合，迅速协调解决湖南、江苏、新疆三省区的化肥需求缺口，紧急调度中国农资集团、新疆农资集团对接满足三省区17家缺肥单位36105吨的肥料供应缺口，确保不误农时和灾区生产用肥。总社所属中国农资集团7月31日调运首批1200吨国家救灾储备肥发往河南，以每吨低于国家规定价格100元投放入户，助力灾区群众尽快恢复生产。

各地供销合作社也着力做好农资供应服务工作。河南省供销合作社系统一手抓防汛救灾，一手抓抗疫保供，积极开展灾后重建，并着力服务好灾后农业生产。为确保灾后抢收抢种所需的农资供应充足，河南省供销系统加强种子、肥料、农药、农膜等农资的调运、储备和供应工作，截至目前，全系统已储备各类肥料200多万吨、农药2100吨，农膜3200吨。根据受灾程度和作物生育进程，河南省供销系统组织系统农技人员、庄稼医生，制定针对性的生产恢复指导意见，并深入生产一线，指导农民落实好灾后生产恢复措施、尽快恢复生产生活秩序。针对秋作物大面积受灾的情况，漯河市供销社要求全系统5家为农服务中心实行对受灾农户地块，提供“0利润”无人机飞防服务，只收取1元/亩的服务费（正常市场价格为6元/亩）。

江苏省供销系统创新农资供应方式，采取电商、微信、电话、送货上门等多种方式做好销售服务，既避免聚集购买传播风险，又满足小农户、各类经营生产主体用肥用药需求。完善溯源追踪制度，确保用上“放心肥”“放心药”。从7月20日至8月10日，全系统共计销售化肥23.1万吨、农药2983吨；其中南京、扬州、淮安、宿迁销售化肥6.1万吨、农药609吨。目前，全系统库存化肥10.6万吨，农药4496吨，基本能满足当地秋粮生产。

据了解，江苏省供销合作社还正在积极与交通、公安等部门协调扬州地区的化肥、农药配送问题。同时，依托农业社会化服务组织，为新型农业经营主体和小农户提供规模化、专业化、菜单式服务，突出做好化肥减量增效、病虫害防治、自然灾害预防等工作，促进农业增产增效。截至8月15日，江苏供销合作社系统开展测土配方施肥、统防统治和农机作业等三项环节服务面积1510万亩次，同比增长71.1%；开展农药集中采购统一配供服务面积超400万亩，同比增长69.5%。

多形式抓好产销对接 解决农产品滞销难题

正值七八月份水果蔬菜成熟上市的丰收季，受疫情影响，江苏、湖南等部分省份农产品一度出现滞销问题，影响了农民收入和市场供给。

江苏省供销合作社紧急部署，多形式解决优质农产品滞销难题，要求各地基层社一方面注重加强与乡镇政府、村两委以及有关部门的沟通协作，及时了解掌握当地农产品生产销售情况；另一方面指导系统内大型超市、农产品批发市场、大型农贸市场、农产品电商平台，加强与农民专业合作社、农产品生产基地和种植大户做好产销对接，扩大采购规模，提高农产品集中采购、统一配送、畅销流通的能力。自7月20日至今，全系统购进农产品137.9亿元、同比增长6.8%，销售农产品164.4亿元、同比增长11.7%；其中南京、扬州、淮安、宿迁地区购进农产品37亿元，销售农产品45.1亿元。

南京市供销合作社和该市广电集团“标点”栏目组合作，开展“供销直播进百村”，帮助栖霞、六合、溧水等地农民销售滞销水果。江苏省淮安市盱眙县官方微信发布当地优质农产品助销清单，淮安市供销合作社迅速回应，积极组织系统内果品市场与当地农民进行对接，在市场内设立“淮安市果品供销销售专区”，对全市滞销果品免收一切进场、出场费用，且按照市场行情进行兜底销售，最大限度地降低果农们的损失。据了解，8月10日上午，盱眙县马坝供销合作社2000斤葡萄已装车发往汇隆果品市场。

在湖南，针对本地农户受疫情影响“卖难”问题，各级供销社想办法、出措施。当前正值黄桃成熟季节，株洲炎陵黄桃收购价格因疫情影响受到冲击，市场波动影响较大，引起部分果农心里忧虑。为保护农民利益不受损失，湖南省供销合作社直属企业湖南供销电子商务公司以保护价大量收购黄桃，同时了解黄桃销售地长沙、广州、上海、北京等地的防疫政策，克服物流运输成本上涨等不利影响因素，积极对接安排物流运输车辆保障黄桃运出。截至目前，公司销售近400吨，服务210个黄桃种植户。粮食销售是否畅通，直接关系到脱贫攻坚成果能否巩固。湘潭市供销合作社所属企业从快、从严、从细抓好防疫和收粮工作，抢时间、抓进度，从7月10日至目前，组织收购夏粮1000多吨，既增加农民收入，又为米企提供了粮源，保障了市场供应，让农民在粮食流通和产业化经营中得到实惠，解决农民“卖粮难”的问题，再现了供销人“一心为农”的精神风貌。

(责编：赵竹青、吕骞)