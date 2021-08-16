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7月份70城房价发布 北上广新建商品房环比涨幅均回落

2021年08月16日09:40 | 来源：人民网
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人民网北京8月16日电 （申佳平）今日，国家统计局发布2021年7月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。国家统计局城市司首席统计师绳国庆表示，2021年7月份，70个大中城市商品住宅销售价格环比、同比涨幅总体回落。

各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅回落或转降

据测算，7月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.4%，涨幅比上月回落0.3个百分点。绳国庆介绍，其中，北京、上海和广州环比分别上涨0.8%、0.4%和0.2%，涨幅比上月分别回落0.1、0.1和0.8个百分点；深圳上涨0.5%，涨幅与上月相同。一线城市二手住宅销售价格环比上涨0.4%，涨幅比上月回落0.3个百分点。其中，北京和上海环比均上涨0.7%，涨幅比上月分别回落0.6和0.3个百分点；广州上涨0.6%，涨幅与上月相同；深圳下降0.4%。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨0.4%和0.2%，涨幅比上月分别回落0.1和0.2个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.2%，涨幅比上月回落0.1个百分点；二手住宅销售价格环比由上月上涨转为下降0.1%。

各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅回落或与上月相同

据测算，7月份，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨6.0%和10.0%，涨幅比上月分别回落0.1和0.5个百分点。二线城市新建商品住宅销售价格同比上涨4.7%，涨幅比上月回落0.1个百分点；二手住宅销售价格同比上涨3.5%，涨幅与上月相同。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨3.3%和2.3%，涨幅比上月分别回落0.4和0.3个百分点。

(责编：申佳平、吕骞)

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