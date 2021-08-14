人民网记者 余璐

“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”

“中国将碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，正在制定碳达峰行动计划，广泛深入开展碳达峰行动，支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达峰。”

从去年的第七十五届联合国大会，到今年的领导人气候峰会，中国接连宣布的庄严承诺，彰显了我国积极应对气候变化、走绿色低碳发展道路的信心和决心。

“做好碳达峰、碳中和工作”被列入“十四五”开局之年的重点任务之一。多位专家在接受人民网记者采访时表示，上半年，在“双碳”目标倒逼之下，以“减碳”为抓手促进经济社会发展全面绿色转型，一场广泛而深刻的经济社会系统性变革加快推进。下半年，在保证经济平稳运行的基础上推进“减碳”，我国将进入到以减污降碳为重点战略方向的新阶段。

加强顶层设计 构建绿色低碳循环发展经济体系

今年以来，党中央立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，统筹有序推进碳达峰、碳中和工作。

3月15日，中央财经委员会第九次会议明确提出，实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局。

4月30日，中共中央政治局举行的第二十九次集体学习再次把低碳发展摆到了重要位置：“十四五”时期，我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。

5月26日，碳达峰碳中和工作领导小组第一次全体会议召开，对确保如期实现“双碳”目标进行部署，要求要紧扣目标分解任务，加强顶层设计，指导和督促地方及重点领域、行业、企业科学设置目标、制定行动方案。

上半年，坚决把党中央的决策部署落到实处，探索实现“双碳”目标的新机制、新途径。顶层设计的蓝图已经展开，一系列实施细则陆续出炉。

2月，国务院发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，为构建绿色低碳循环发展的经济体系提供了顶层设计。4月，中国人民银行、国家发展改革委、证监会联合印发《绿色债券支持项目目录（2021年版）》，为金融机构和企业发行绿色债券支持碳中和提供了更明确的依据。5月，生态环境部发布《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》，指出要加快推动绿色低碳发展，坚决遏制“两高”项目盲目发展。6月，我国首个国家绿色技术交易中心在浙江正式启动，推进了我国绿色技术创新体系示范性探索。7月，全国碳排放权交易市场上线交易正式启动，覆盖约45亿吨二氧化碳排放量，用市场机制控制和减少碳排放的大幕拉开......

一份份文件出台、一项项举措落地，今年以来，我国以制度创新实实在在践行“减碳”承诺。在“减碳”努力下，我国单位国内生产总值能耗强度持续下降。初步核算，上半年我国清洁能源消费占能源消费总量比重较上年同期提高0.4个百分点，煤炭消费占比下降0.3个百分点。空气质量稳中向好，全国339个地级及以上城市平均优良天数比例为84.3%。

推动经济社会发展全面绿色转型 助力碳达峰碳中和

实现碳达峰、碳中和是一场任务艰巨的世纪大考，首要任务是推动经济发展绿色低碳转型。

今年以来，“减碳”行动遍地开花——

在素有“竹子王国”之称的浙江安吉，竹林碳汇项目让竹林里的空气变成钱，报福镇村民杨忠勇用承包经营的1030亩毛竹林的空气换来了37万元质押贷款。

在中国“煤都”山西大同，这里正加速探索向“新能源之都”迈进，着力打造风电、光伏等“六大新能源产业集群”。

在西藏日喀则市江当现代生态产业示范园内，一排排光伏板在暖阳的照射下熠熠生辉，作为西藏最大的一个“光伏+储能”电站，它见证着雪域高原发展清洁能源的速度。

各部门积极探索碳达峰、碳中和实现途径——

上半年，在31个省（自治区、直辖市）的“十四五”规划和2035年规划纲要中，碳达峰、碳中和工作被列入当地的发展蓝图。

国家发展改革委会同有关部门编制2030年前碳排放达峰行动方案，谋划绿色低碳科技攻关、碳汇能力巩固提升等保障方案，构建碳达峰、碳中和“1+N”政策体系，使实现“双碳”目标的时间表、路线图、施工图进一步清晰。

以中国石化、国家能源集团、南方电网为代表的央企启动了对碳达峰、碳中和背景下企业发展前景的战略研究，为全社会形成碳达峰、碳中和市场氛围发挥了促进作用。

经济发展方式转变，低碳成亮点——

新能源正在成为更多人的选择，今年1至6月，我国新能源汽车产销双双超过120万辆。

上半年碳中和债券累计发行87只，规模1289.56亿元，占绿色债券市场总体发行量的45.08%，碳减排金融工具，助推中国的碳减排事业发展。

共享单车成了街头一道流动的风景，垃圾分类成为新风尚，纸袋、纸吸管正逐步代替塑料制品……

践行绿色低碳发展理念，全国一盘棋积极参与“减碳”，为打赢碳达峰、碳中和这场硬仗贡献力量。

有序“减碳”开启以降碳为重点战略方向的新阶段

7月30日召开的中共中央政治局会议提出，要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作，尽快出台2030年前碳达峰行动方案，坚持全国一盘棋，纠正运动式“减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目盲目发展。

这是国家对当前碳达峰、碳中和重点工作的最新部署。纠正运动式“减碳”无疑是最为引人瞩目的表述。

厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强表示，今年是“十四五”开局之年，各地为如期实现“双碳”目标积极行动，但是在“减碳”进程中运动式“减碳”，一哄而上、缺乏统筹，可能会造成减排成本和效益难以达到最优，甚至可能影响到经济的正常发展。

他谈到，推进碳达峰、碳中和工作要全面辩证地看待和分析问题，不能一刀切、齐步走，更不能脱离实际、盲目攀比。要科学严谨地测算到2030年的能耗量和排放量，以决策“达峰”的峰值和确定“达峰”时间表。

遏制“两高”项目盲目发展，同样被纳入下一步碳达峰、碳中和工作的重点。

中央生态环境保护督察办公室常务副主任徐必久谈到，在第二轮第三批中央生态环境保护督察中发现，一些地方存在盲目上马“两高”项目的冲动，有“大上、快上、抢上、乱上”的势头。他指出，任由“两高”项目盲目发展，将直接影响“双碳”目标实现。

生态环境部部长黄润秋表示，下半年将加强生态环境保护源头防控，坚决遏制“两高”项目盲目发展，推动减污降碳协同增效，持续推进经济社会发展全面绿色转型。

“十四五”是实现碳达峰、碳中和的关键时期，鼓足干劲开新局，今年能源行业如何发力？国家能源局党组书记、局长章建华表示，下半年，要扎实做好能源领域碳达峰工作，推动能源规划印发实施，加强能源领域碳达峰顶层设计，加快风电光伏发展，稳步推进水电核电建设，进一步优化完善电网建设，加快构建以新能源为主体的新型电力系统，推动能源高质量发展取得新成效。

国家发展改革委能源研究所研究员白泉表示，随着我国经济稳步复苏，下半年，在保证经济平稳运行的基础上推进“减碳”，我国将进入到以减污降碳为重点战略方向的新阶段。

“实现碳达峰、碳中和是一场硬仗，需要在构建清洁低碳安全高效的能源体系、实施重点行业领域减污降碳行动、推动绿色低碳技术实现重大突破、完善绿色低碳政策和市场体系、倡导绿色低碳生活、提升生态碳汇能力等方面下功夫，统筹有序做好碳达峰、碳中和工作。‘双碳’目标终能如期实现。”白泉说。

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