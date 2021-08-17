2021全球智慧教育大会——智慧学习与教育的未来
2021年08月17日13:42 | 来源：人民网
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【直播预告】由北京师范大学联合国际组织、高校和研究机构共同主办的“2021全球智慧教育大会”于8月18日至20日在北京举行。大会以“智慧学习与教育的未来”为主题，邀请政策制定者、专家学者、研究人员、师生、企业代表和媒体人士，就“智能技术塑造教育的未来”“智能技术促进教育公平和教育均衡”“全球智慧教育战略的协同及可持续发展”等议题展开深入讨论，以教育智慧发展智慧教育，探索教育的未来之路，助力社会可持续发展。会议采用线上为主的方式，会议实况通过多个媒体平台向全球直播。
(责编：李源、董童)
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