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“双减”来了！

《财米油盐》｜“双减”，减的是什么？

申佳平 许愿（实习生）
2021年08月21日13:29 | 来源：人民网
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编者按：近日，中共中央办公厅、国务院办公厅正式发布《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。“双减”政策将给家庭带来哪些变化？如何影响教育行业？学校又将如何提高教学质量，帮助学生全面发展？8月21日起，人民网《财米油盐》栏目推出《“双减”来了》全媒体系列报道，带你进一步了解最新教育改革政策。

当前义务教育最突出的问题之一是中小学生负担太重，短视化、功利化问题没有根本解决。

近期，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，对“双减”工作进行全面部署。“双减”，一方面是减轻义务教育阶段学生作业负担，另一方面是要减轻课外培训负担。

政策指出，要全面压减作业总量和时长，减轻学生过重作业负担。健全作业管理机制，合理调控作业结构，分类明确作业总量，学校要确保小学一、二年级不布置家庭书面作业，可在校内适当安排巩固练习；小学三至六年级书面作业平均完成时间不超过60分钟，初中书面作业平均完成时间不超过90分钟。还要提高作业设计质量，加强作业完成指导。不得要求学生自批自改作业，严禁给家长布置或变相布置作业，严禁要求家长检查、批改作业。

同时，“双减”政策提出要全面规范校外培训行为，各地不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构，学科类培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作，现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构，校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训。

在北京，政策规定校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训。学科类培训时间不得与中小学校教学时间相冲突；线下培训结束时间不得晚于20点30分，线上培训结束时间不得晚于21点。线上培训还要注重保护学生视力，每课时不超过30分钟，课程间隔不少于10分钟，并依托12345市民服务热线，设立专门举报电话和举报邮箱，畅通监督举报途径。

(责编：申佳平、高雷)

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