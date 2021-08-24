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“双减”来了!

《财米油盐》|“双减”，校内 “吃好”是关键！

申佳平 许愿（实习生）
2021年08月24日09:49 | 来源：人民网
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编者按：近日，中共中央办公厅、国务院办公厅正式发布《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。“双减”政策将给家庭带来哪些变化？如何影响教育行业？学校又将如何提高教学质量，帮助学生全面发展？8月21日起，人民网《财米油盐》栏目推出《“双减”来了》全媒体系列报道，带你进一步了解最新教育改革政策。

“你的购物车里有孩子的未来吗？”“你来，我培养你的孩子，你不来，我培养你孩子的竞争对手”“你不前进，别人的孩子会替你勇往直前”……从公交车站、楼宇电梯等实体场所，到微信、短视频等网络平台，各类培训机构“狂轰滥炸”式的广告营销，不断向家长贩卖焦虑。

多年来，校外培训机构在资本的裹挟之下迅速发展。据统计，目前全国面向中小学生的校外培训机构数量十分巨大，已基本与学校数量持平，鱼龙混杂、良莠不齐，违法违规情况突出。

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅正式印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，要求全面规范校外培训行为，杜绝“校内减负，校外增负”的行为。

同时，政策要求强化学校教育主阵地作用，让学生回归学校课堂，保证学生在校内“吃够”“吃好”。

一方面，要促进义务教育优质均衡发展，积极推进集团化办学、学区化治理和城乡学校共同体建设，充分激发办学活力，整体提升学校办学水平，加快缩小城乡、区域、学校间教育水平差距。让农村的孩子也能够享受到城里的优秀教育资源。

另一方面，学校要开齐开足开好国家规定课程，积极推进幼小科学衔接，帮助学生做好入学准备，严格按课程标准零起点教学，做到应教尽教，确保学生达到国家规定的学业质量标准。学校不得随意增减课时、提高难度、加快进度；降低考试压力，改进考试方法，不得有提前结课备考、违规统考、考题超标、考试排名等行为；考试成绩呈现实行等级制，坚决克服唯分数的倾向。

相信随着“双减”政策的逐步落地，科学合理的校内课程和课后服务将会更好地满足学生的需求，让学生更好回归校园。

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(责编：申佳平、吕骞)

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