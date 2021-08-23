申佳平 许愿（实习生）

编者按：近日，中共中央办公厅、国务院办公厅正式发布《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。“双减”政策将给家庭带来哪些变化？如何影响教育行业？学校又将如何提高教学质量，帮助学生全面发展？8月21日起，人民网《财米油盐》栏目推出《“双减”来了》全媒体系列报道，带你进一步了解最新教育改革政策。

“不让校外培训班给孩子补课，以后接送孩子好麻烦！”“不上补习班，我们不得自己给孩子‘开小灶’么？”……“双减”政策出台后，不少家长开始抱怨“双减”政策增加了自己的负担。

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅正式发布《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（以下简称《意见》），从全面压减作业总量和时长、提升学校课后服务水平、全面规范校外培训行为、大力提升教育教学质量、强化配套治理等多方面提出30条具体意见，为“双减”工作指明方向。

事实上，“双减”政策在给学生减负的同时，也不会给家长加压。《意见》指出，要保证课后服务时间，课后服务结束时间原则上不早于当地正常下班时间；对有特殊需要的学生，学校应提供延时托管服务；初中学校工作日晚上可开设自习班。

针对“双减”之后家长担心的“学生课业跟不上”“校内学不够”等问题，“双减”政策提出，要提高课后服务质量。具体来看，学校要制定课后服务实施方案，增强课后服务的吸引力。充分用好课后服务时间，指导学生认真完成作业，对学习有困难的学生进行补习辅导与答疑，为学有余力的学生拓展学习空间，开展丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动。不得利用课后服务时间讲新课。

近年来，越来越多的家长花钱给孩子报班“开小灶”，这些课程不仅偷走了孩子们的童年，还榨干了家长的钱包。如今，“双减”政策强调，要做强做优免费线上学习服务。教育部门将征集、开发丰富优质的线上教育教学资源，利用国家和各地教育教学资源平台以及优质学校网络平台，免费向学生提供高质量专题教育资源和覆盖各年级各学科的学习资源。

在北京，“双减”措施将全面落实学科类校外培训机构预收费管理办法。把义务教育阶段学科类校外培训收费纳入政府指导价管理的要求，科学合理确定计价办法，明确收费标准，坚决遏制过高收费和过度逐利行为。

相信随着各地“双减”工作有序推进，一个更加良性健康的教育生态将会逐步建立起来。

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(责编：申佳平、吕骞)