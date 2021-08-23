本报记者 田先进 王云娜 丁怡婷

开栏的话

近日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，要做好民生保障和安全生产，坚持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，强化高校毕业生就业服务，畅通农民工外出就业渠道，改进对灵活就业人员的劳动者权益保障。会议要求，加快发展租赁住房，落实用地、税收等支持政策。

本版今起推出“做好民生保障”系列策划，报道各地各部门保障和改善民生的举措和成效，敬请关注。

扩大房源供给渠道

出台用地支持政策

“今天正好有空，就过来做做运动。”在安徽省合肥市蜀山区的一处长租公寓，租户凌世宇正在健身房的器材前锻炼身体。

两年前，刚刚大学毕业的凌世宇来到合肥工作，“住在哪”成为他面临的第一个难题。“那会刚上班，工资不高，想找个交通便利、配套完善且租金合适的房子不容易。”凌世宇说，“有一回路过这里，看到有公寓出租，仔细一问，属于保障性租赁住房。屋内精装修，加上宽带、物业等费用，也不贵，再合适不过了。”

近些年，随着城市不断发展，每年有不少外来人口到合肥就业，这些人群的住房问题亟待解决。自2019年被列为保障性租赁住房试点城市后，合肥多方施策、多端推进，加快完善租赁住房保障体系，着力为新市民、青年人解决安居难题。

“保障住房，首先要解决的就是房源问题。”合肥市住房保障和房产管理局工作人员曹鸿昌介绍，这几年合肥主要通过国有土地、集体建设用地、园区配套用地新建等方式来丰富房源供给。“位于合肥新站高新区的维信诺公寓，就是利用园区配套用地新建的典型案例。”曹鸿昌告诉记者，前些年，为解决企业员工住房问题，合肥维信诺科技有限公司利用工业园区内的工业用地，新建宿舍公寓楼。户型面积以30平方米为主，目前已入住员工1300多人，缓解了企业年轻员工的住房压力。

除此之外，合肥还鼓励相关单位利用自有存量闲置土地，不改变土地性质，开工新建租赁住房。市区范围内，规划用途为商业办公、工业厂房、仓储、科研教育等非居住类型，且两年内无征收计划的已建成闲置存量房屋，也可以申请改建为保障性租赁住房。

在扩大房源供给渠道的同时，合肥还出台了一系列配套政策。合肥市住房保障和房产管理局二级调研员苏奎说：“在增加用地供给上，合肥提出了保障性租赁住房用地占商品住房用地约15%等用地支持政策。目前已累计供应约2100亩国有建设用地、231.5亩集体建设用地，新建、配建保障性租赁住房约3.4万套。”

“下一步，我们力争在今年内增加保障性租赁住房两万套（间）以上，着力解决好新市民、青年人住房问题。”苏奎说。

用好财政奖补政策

加强资金监管力度

月租金1400多元，在单位旁租到了舒适温馨的一居室，这让24岁的张万俊感到很满意，“房间虽然不大，但生活设施一应俱全。现在每天走路去上班，只要5分钟，太方便了！”

张万俊目前租住的冠寓金融中心店，位于湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道。去年租房时，她曾对比了附近十来套出租房，有的价格太高，有的房屋过于老旧，都不太合适。最终选择了这里，是因为租金比周边同品质房源要低，还免去了物业费和上网费。

2019年，长沙等城市被确定为开展保障性租赁住房试点，中央财政给予奖补资金支持。为了多渠道筹集租赁房源，长沙发布了奖补资金分配方案，明确新建、盘活、改造租赁房源，均能获得奖补。在改造租赁房源方面，方案规定：将符合条件的现有房屋集中改造作为租赁用房，并且租赁持续运营期限不少于5年的，以每平方米650元的标准按进度给予补助。

长沙冠寓商业运营有限公司相关负责人介绍，2019年初，公司在观沙岭街道租下了一栋商业写字楼，并将这栋毛坯楼房改造成拥有1000多个房间的长租公寓，装修后集中对外招租。“2019年下半年，岳麓区住房保障服务中心主动联系我们，宣传集中改造租赁用房的奖补政策，我们第一时间填报了申请。”该负责人说，去年6月，经过多轮评审和实地考察，冠寓金融中心店拥有了奖补资格，成为专门为新市民、青年人提供房源的保障性租赁房。

岳麓区住房保障服务中心党组书记、主任付烈山介绍，截至目前，岳麓区通过3批评审，共筹集了28个项目、7519套保障房租赁房源，下达的奖补资金达到1.83亿元。

与此同时，该中心还加大了对资金使用的监管力度。“奖补资金不能挪作他用，只能用于房屋改造施工、装修和购买电器设备等。”付烈山说，住房保障服务中心和企业、银行签订了三方协议，由银行冻结企业账户内的奖补资金。企业上报相关发票、付款凭证，并由专业的律师事务所审核后，再由中心通知银行，解除对奖补资金的冻结。

2019年以来，长沙加快筹集房源，将3年试点任务的10.5万套房屋一次性下达。2020年已经新筹集备案租赁住房6.71万套，今年各区县（市）已经评审公示筹集2.05万套。目前，长沙市共培育专业化、规模化企业18家，下达区县（市）中央奖补资金21.19亿元。

面向新市民青年人

坚持小户型低租金

“经过多年发展，我国住房保障能力持续增强，累计建设各类保障性住房和棚改安置住房8000多万套，帮助2亿多人改善了住房条件。”住房和城乡建设部住房保障司有关负责人介绍。但随着城镇化进程加速和流动人口规模扩大，新市民、青年人买不起房又租不到合适房的问题日益显现。

今年，国务院办公厅印发《关于加快发展保障性租赁住房的意见》（以下简称《意见》），提出需加快完善以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系。与公租房主要面向城镇住房和收入“双困难”家庭供应不同，保障性租赁住房主要解决符合条件的新市民、青年人等群体的阶段性住房困难问题。

早在2019年底，住房和城乡建设部就已部署在沈阳、合肥、福州、济南、长沙等13个城市开展试点，重点发展面向新市民的小户型、低租金保障性租赁住房（原政策性租赁住房）。试点城市积极探索政府给政策、银行给支持、多主体参与的可持续商业运作模式，形成了一批可复制可推广的经验。

“《意见》鼓励市场力量参与，并明确了土地、财税、金融等一系列支持政策和审批制度改革措施，精准度高、含金量大、操作性强。”上海市房地产科学研究院院长严荣认为，落实用地、税收等支持政策，有利于进一步降低租赁住房建设和运营成本，充分调动各类主体参与发展租赁住房的积极性。

当前，不少地方正加快推进保障性租赁住房建设。其中，上海提出“十四五”期间建设筹集保障性租赁住房40万套（间），约占住房供应总量的40%；广州初步形成“工改租商改租”、企事业单位自有存量土地新建、产业园区配建、城中村改造配置等7种筹建方式，到2025年，完成60万套保障性租赁住房筹集任务。据了解，今年5月，住房和城乡建设部分两批召开40个城市座谈会，40个城市计划年内筹集建设93万套保障性租赁住房。

住房和城乡建设部住房保障司有关负责人表示，各地要建立健全住房租赁服务管理平台，加强对保障性租赁住房建设、出租和运营管理的全过程监督，强化工程质量安全监管。保障性租赁住房不得上市销售或变相销售，严禁以保障性租赁住房为名违规经营或骗取优惠政策。

“新市民和青年人多、房价偏高或上涨压力较大的大城市，在‘十四五’期间，新增保障性租赁住房占新增住房供应总量的比例应力争达到30%以上。”该负责人说，今年10月底前，各地应确定“十四五”保障性租赁住房建设目标和政策措施，制定年度建设计划，并向社会公布。

《 人民日报 》（ 2021年08月23日 13 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)