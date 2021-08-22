人民网北京8月22日电 （黄盛）近日，海南省发展改革委表示，海南省全面推动清洁能源岛建设，研究开展“碳达峰”“碳中和”的能源实施路线，力争在2025年前实现“碳达峰”、2050年前实现“碳中和”。

对此，海南省绿色金融研究院管委会主任尤毅在接受人民网财经采访时表示，海南“双碳”目标以及配套时间表和路线图已经制定，接下来应根据海南省经济社会发展情况，重点在传统能源升级、清洁能源发展、城市固废资源综合利用、绿色农业、智慧交通、碳金融等方面集中发力、持续发力，不断提升降碳减排的综合能力，加快推动降碳减排稳步有序推进。

加快推动传统能源的高效利用

当下，逐步降低煤电发电占比是能源领域降碳的重要方法。海南“双碳”目标的实现，如何在能源领域进行降碳减排？

尤毅认为，考虑到煤电发电的稳定性和可靠性，煤电仍将在海南发电结构中占有重要的位置。但从长期来看，逐步推动煤电供给的高效利用和清洁化发展，将是推动海南能源领域降碳减排的主要手段。

具体来说，尤毅表示，一是可以加快提高燃煤电厂在设计、施工、建设和运营全过程的清洁化水平；二是加快对煤电机组进行超低排放改造，在现有脱硫、脱硝和除尘改造基础上，继续加大现役机组的节能改造力度；三是加大对煤电高效利用和清洁化技术的培育和研发，推动前沿技术在省内先试先行；四是优先发展先进煤电和热电联产设备，在热负荷相对集中的区域发展热电联产，加快建设集中供热源网；五是不断优化绿色金融体系对煤电领域的支持，加大对技术领先、设备先进的发电企业的多样金融工具支持，有序推动对煤电领域搁浅资产的风险处置和化解，防范出现因降碳而出现的衍生风险。

加大对清洁能源的投入与应用

有业内人士表示，助力降碳减排也要逐步推动清洁能源替代天然气发电，加大对清洁能源的投入与应用。

海南省绿色金融研究院研究一部副主任王佳林在接受人民网财经采访时表示，从目前来看，海南推进清洁能源的开发与利用还有较大的提升空间。

王佳林建议，继续稳步推动海南核电发展，继续推广在大型综合交通枢纽建筑等公共设施系统应用光伏发电，因地制宜建设就地消纳的分布式光伏电站。同时，也要充分利用海南海域优势，以财政资金为杠杆，引入社会资金，积极探索海上风电项目。此外，还应大力推动智能电网建设，为大规模开发、远距离输送和大范围消纳可再生能源提供强大的能源配置平台，加大对氢能技术和设备的研发，积极引入全产业链生产和研发体系。

持续加强城市固废资源综合利用

近年来，伴随着海南主要城市规模的不断扩大，加快推动海南循环经济体系建设，已成为提高资源利用率和降低环境污染的重要方法。

尤毅认为，可以推动海南全面实施垃圾分类管理，加大宣传和资金投入，加快完善垃圾分类基础设配套施，持续完善环卫收运体系，加大对垃圾回收车辆的研发与应用；也可以统筹布局城市废旧物资回收体系建设，推广智能回收终端，加快推进废旧物资回收网点与生活垃圾分类网点“两网融合”。

同时，王佳林建议，逐步取消海南垃圾焚烧厂规模和数量，加大对可再生资源技术的研发力度，提高资源回收利用效率，降低垃圾焚烧可能加剧空气污染和二氧化碳排放的风险。

加速绿色农业发展

目前，海南农业种植面积不少于1100万亩，加快推动省内农业绿色低碳发展转型，对于全省降碳减排和充分开发农业固碳的空间等方面具有重要作用。

尤毅认为，可以因时因地发展低消耗、低排放、高效率的绿色农业发展模式，集成推广应用农业绿色发展技术，加大对绿色农业模式和新机具、新设备的推广与应用。同时，全面推广结构节水、工程节水、农艺节水和机制节水技术和应用；逐步实施有机肥替代化肥，重点发展农用有机肥，加快增施有机肥、秸秆还田、绿肥种植等技术推广；加快开展废弃农膜全回收利用试点，建立农膜回收储运和综合利用体系，加大对废旧农膜的收购力度；加快推动种养结合循环农业技术应用与推广，推动废弃物就地消纳、能量循环、综合利用。

持续推动完善智慧交通建设

智慧交通是交通基础设施建设至关重要的一个方面，持续加强智慧交通建设水平，是数字科技助力海南省交通业节能减排的重要应用。

王佳林建议，一是不断推动数字信息技术应用程度，逐步提升交通基础设施规划设计、建造养护和运行管理等全周期的数字化水平；二是积极推动公路感知网络与基础设施同步规划、同步建设；三是深化智能视频分析等技术应用，建设监测、调度、管控、服务一体的智慧路网云控平台；四是鼓励应用公路智能养护设施设备，提升在役交通基础设施检查、检测、监测等方面的决策、作业的自动化、智能化水平。

加快推动建筑业绿色发展

尤毅在接受人民网财经采访时表示，海南自贸港正处于大力发展基础设施建设的重要阶段，推动建筑业绿色转型发展，将有效降低全行业的二氧化碳规模。

王佳林也对此认为，可以扩大绿色保险、绿色信贷等绿色金融工具的应用场景和规模，加快推动绿色建材的应用与推广；加大集约、智能、绿色、低碳新型城镇化模式设计的应用范围，系统降低城镇碳排放规模。

尤毅建议，可以推进装配式建筑、被动式建筑等绿色建筑发展与应用，逐步扩大政府投资新建的公共建筑以及社会投资的大型项目采用装配式方式建造的比例；因地制宜推广余热利用、高效热泵、可再生能源、分布式能源等低碳技术和建筑绿色标准，持续扩大清洁能源的应用范围。

建立符合自贸港产业特点的低碳制造业

随着海南自贸港深入发展，自贸港在支持政策、税收优惠等方面的优势，可为海南制造业的低碳发展带来了新的机遇。

尤毅认为，可以建立符合自贸港产业特点的低碳制造业，在政策上强化低碳导向，逐步完善政策引导体系，明确鼓励类产业目录中的低碳制造业类型，加大对低碳类型制造业的财税支持力度。

王佳林建议，重点发展符合绿色发展理念的高端装备制造、绿色食品加工、新能源新材料、智能制造等低碳制造业及相关产业，打造先进制造业集群；在主要工业园区重点布局生物医药、新能源汽车、智能汽车、航空器等高端装备制造及维修业态，在相应领域建设完备的产业链价值链体系和配套服务机制。

发展节能环保技术交易和服务

清洁能源和节能环保为主体的技术创新发展与应用，是实现绿色转型发展的重要基础。

尤毅表示，海南自贸港作为我国对外开放的新高地，在引进海外技术专利和落地推广实践方面，具有较强的优势。

他建议，一是可以充挥在技术引进的税收优惠禀赋，建立以服务清洁能源和节能环保等绿色技术交易的综合服务平台，加大对海外先进绿色技术、领军科研人才、配套的产业链的引进、应用；二是持续扩大对绿色技术产业的投融资支持，通过技术吸收、学习和转化，充分发挥后发优势，不断提升国内清洁能源和节能环保等领域的技术研发能力，实现国内绿色技术产业发展的弯道超车。

发展以碳为基础的金融工具

降碳减排离不开金融市场的可靠支持。随着全国碳交易市场的上线，以碳为基础的新型金融工具，正在不断创新。

王佳林认为，可充分借助海南自贸港与海外市场联通的优势，加快建立以碳为基础的国际金融交易平台，不断加强与欧美碳交易市场的联通机制，丰富国内金融市场产品，创新金融服务模式。

此外，他建议，借助海外市场资金规模大、类型丰富、模式灵活的特点，积极引入具有丰富经验的国际金融机构，设计开发服务国内降碳减排的各类金融工具，推动企业降碳减排，促进相应技术研发应用，为国内降碳减排深入发展提供更加丰富、灵活、多样的金融支持。

打造绿色职业类人才教育培训体系

稳步推进降碳减排，离不开专业人才的支持。

尤毅告诉人民网财经，从长效机制来看，加快绿色人才建设，将为降碳减排工作提供重要支撑。

尤毅向人民网财经表示，可以充分发挥社会力量推动绿色人才职业教育发展的重要作用，加快建立面向各领域、多层次的绿色人才培训机制；建议不断完善绿色人才培养体系建设，鼓励相关企业开展教学实训，推动人才培养和职工培训融为一体，产教、科教融合发展；还可以有计划地引进国际先进、成熟适用的绿色复合人才培养标准、专业课程、教材体系和数字化教育资源。

(责编：初梓瑞、高雷)