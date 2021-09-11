全国科普日活动11日在全国各地启动。中国科技馆主会场内，几位小朋友在探月体验区沉浸式体验“月球挖土”过程。人民网记者 翁奇羽摄

人民网北京9月11日电 （记者赵竹青、翁奇羽）9月11日，以“百年再出发，迈向高水平科技自立自强”为主题的全国科普日活动在全国各地启动，活动将持续到9月17日。今年全国科普日立足面向基层、服务发展、惠及群众，着力组织好北京主场活动、部委主场活动、省级主场活动、系列联合行动、“云上科普日”活动，同时结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，打造多级联动、广泛参与、永不落幕的系列科普活动。

2021年全国科普日北京主场活动由中国科学技术馆区活动和北京科学中心区活动组成。中国科学技术馆主场活动包括自立自强建新功、科普科创立伟业、生态文明创未来3大板块的展览展示和“与公众面对面”科技志愿活动等。全国范围内还将组织开展碳达峰碳中和科普联合行动、青少年科技教育联合行动、科技资源科普化联合行动等系列科普活动。

今年全国科普日活动由中国科协、中央宣传部、教育部、科技部、国家原子能机构、自然资源部、生态环境部、水利部、农业农村部、国家卫生健康委、应急管理部、中国科学院、中国工程院联合举办。据悉，自2004年以来，中国科协已连续17年成功举办全国科普日活动，各地各部门在全国科普日期间累计举办的重点科普活动约24万场（次），为积极涵养创新生态、提升全民科学素质、服务高水平科技自立自强作出贡献。

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