本报记者 张 红

截至2020年底，浙江省嘉兴市已创建435个市级优美庭院示范村、48个市级优美庭院示范点、28万户优美庭院示范户。“优美庭院”创建活动盘活了乡村资源，同时培育和吸引了一批扎根农村的创业女性，带动了乡村文旅产业和现代农业的发展，助推了乡村振兴和共同富裕。图为8月26日拍摄的嘉兴市所辖海宁市兴城村。

新华社记者 徐 昱摄

“全面建成小康社会，一个也不能少；共同富裕路上，一个也不能掉队。”在中华大地上全面建成小康社会之后，中国开始向“共同富裕”发力。“共同富裕”也成为外媒关注中国的新热点。8月17日，中央财经委员会召开第十次会议，研究促进共同富裕的问题。26日，中央财办副主任韩文秀对“共同富裕”这一备受关注的问题进行了答疑解惑。中国的“共同富裕”是什么样？如何实现“共同富裕”？这引发外媒广泛关注。

重大战略转变

“共同富裕是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征，要坚持以人民为中心的发展思想，在高质量发展中促进共同富裕”。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经委员会主任习近平在中央财经委员会第十次会议上的讲话成为诸多媒体关注的重点。

日本《朝日新闻》报道指出，中国领导层认真致力于实现“共同富裕”，这是当年邓小平提出的改革开放未来目标。报道提到，被誉为“改革开放总设计师”的邓小平提出了“先富论”，指“一部分地区、一部分人可以先富起来，带动和帮助其他地区、其他的人，逐步达到共同富裕”。在1992年的南方谈话中，他也强调了这一理论。

根据路透社网站的梳理：去年年底召开的中共十九届五中全会提出了到2035年基本实现社会主义现代化远景目标，其中就包括“人民生活更加美好，人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”。今年3月的政府工作报告和4月底的中央政治局会议都提出，要“制定促进共同富裕行动纲要”。

阿根廷《号角报》网站文章则指出，中央财经委员会第十次会议强调要在高质量发展中促进“共同富裕”。这意味着从改革开放后允许一部分人、一部分地区“先富起来”向实现全体人民共同富裕的重大战略转变。韩国《中央日报》刊文称，“共同富裕”是中国在全面建成小康社会后下一阶段的目标。

《华尔街日报》则注意到，“共同富裕”并非新词，但在中国取得消除绝对贫困、全面建成小康社会的显著成效后，这个词开始广泛出现。正如路透社网站援引专家观点指出的，“共同富裕”已经接力“全面小康”，成为中国社会民生领域的政策关键词。

路径已经基本清晰

阿根廷《号角报》网站报道指出，中国的“共同富裕”是一个发展质量方面的问题，而不是名义GDP能否快速增长的问题。目标是实现高质量增长，以社会各阶层的旺盛消费为支撑。为此，必须扩大财富蛋糕并促进“共同富裕”。

路透社网站文章则认为，关键在如何“切好蛋糕”：中央财经委员会第十次会议进一步描画了共同富裕的内涵及实现途径，其中分配问题是核心。会议指出，要“在高质量发展中促进共同富裕，正确处理效率和公平的关系，构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排，加大税收、社保、转移支付等调节力度并提高精准性，扩大中等收入群体比重，增加低收入群体收入，合理调节高收入，取缔非法收入，形成中间大、两头小的橄榄型分配结构”。文章认为，“至此，如何实现共同富裕的路径已经基本清晰。”

多家外媒还注意到，中国在共同富裕的道路上已经有了“探路先锋”。6月10日，《中共中央 国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》发布。《意见》聚焦共同富裕示范区建设亟须突破和创新的重要方向和关键领域，明确了浙江示范区建设的四个战略定位和六大举措，提出到2025年浙江省推动高质量发展建设共同富裕示范区取得明显实质性进展，到2035年浙江省高质量发展取得更大成就，基本实现共同富裕。浙江建设共同富裕示范区的消息持续受到外媒关注。

美国《国会山》日报网站报道称，在努力应对城乡发展差距、收入分配不均和发展不平衡的同时，中国准备利用东部的浙江省试验一系列旨在促进“共同富裕”的举措。英媒也总结说，城乡区域发展均衡、民众普遍富裕的浙江，成为了建设共同富裕示范区的“探路先锋”。

得到更好的落实

有了明确的目标，有了清晰的路径，还需要实打实的落实。对于中国说到做到的能力，世界十分看好。

《华尔街日报》刊文援引专家的分析认为，中国从新冠肺炎疫情中恢复得相对强劲，这让中国政府“有能力追求长期发展目标”。2020年，在全球面临新冠肺炎疫情加剧蔓延和经济陷入二战以来最严重衰退的背景下，中国经济迅速复苏并实现强劲增长，成为全球唯一实现正增长的主要经济体。世界银行发布的6月期《全球经济展望》预测，中国在2021年将成为同比经济成长率最高的主要经济体。

多家外媒均强调，中国将鼓励高收入人群和企业通过慈善捐赠等方式更多回报社会。中国追求的共同富裕是呼吁更好的治理和更平衡的经济，妥善处理效率和公平关系。

CNBC援引摩根士丹利分析师发布的一份报告称，在阐述共同富裕目标时，中国已确认其重新平衡经济的方向，通过再分配、社会福利、税收和包容性教育解决社会不平等问题，以“扩大中等收入群体比重”。彭博社等媒体都提到了中国在线教育和房地产等行业的近期政策变化。路透社在分析相关政策变化时认为，“这些政策变化的目的是更好地为普通民众服务”。

减少不平等，是当今世界面临的全球性问题。作为世界最大发展中国家，中国对共同富裕的探索无疑具有世界意义。英国学者卡洛斯·马丁内斯近日在推特发文表示，减少社会不平等和促进共同富裕正是一直以来一些西方进步人士所呼吁的。不过，这些主张将在中国得到更好的落实。

(责编：赵超、陈键)