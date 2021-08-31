人民网北京8月31日电 （王仁宏）当前，伴随着城市化进程发展，新市民和青年人的住房困难问题逐渐凸显。8月31日，在国务院新闻办公室举行新闻发布会上，住房和城乡建设部副部长倪虹就相关问题进行介绍。

根据有关调查显示，目前大城市有70%的新市民和青年人是靠租房来解决住的问题。然而，由于新市民和青年人工作年限较短、收入相对较少、购房和付租金能力较弱，租金与区位的结构性问题成为新市民、青年人“买不起房”和“租不好房”的现实困难。

近年来，党中央、国务院高度重视解决新市民、年轻人住房困难问题。据倪虹介绍，2020年12月，中央经济工作会议要求，要重视解决好新市民、青年人，特别是从事基本公共服务人员等住房困难群体的住房问题，努力做到住有所居、职住平衡。2021年的政府工作报告中提出，尽最大的努力帮助新市民、青年人缓解住房困难。

从2019年开始，住建部和有关部门在全国13个城市开展了试点工作。经过总结，形成了加快发展保障性租赁住房意见的材料。6月24日国务院办公厅印发《关于加快发展保障性租赁住房的意见》，在制度设计上突出了针对性、科学性、规范性和市场化，针对解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难，重点提出了五项基础制度和六个方面的支持政策。

其中，《意见》明确了保障性租赁住房的供给标准，面积一般不超过70平方米的小户型为主，租金低于同地段、同品质的市场租赁住房租金。同时，赋予城市人民政府更多的自主权，可以利用农村集体经营性建设用地、企事业单位自有闲置土地、产业园区配套用地和存量闲置房屋等来建设，采取新建、改建、改造、租赁补贴等多种方式、多种渠道筹集房源。

“一个城市，青年人有希望，城市才有未来；对于国家来讲，青年人有了希望，国家才有未来。” 倪虹指出，解决青年人、新市民住房问题是各级政府的职责所在，也是提高城市竞争力和可持续发展的必然要求。城市政府应该有这个内生动力，把“要我做”变成“我要做”，下决心、下力气解决好新市民和青年人的住房问题。

倪虹表示，下一步，我们要重点抓好政策落实，真正加快保障性租赁住房建设，让新市民和青年人人能早日改善他们的居住条件。

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