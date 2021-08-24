刘坤

原标题：2021年全国节能宣传周“云”上启动

国家发展改革委、北京市人民政府23日在“云”上启动2021年全国节能宣传周暨北京市节能宣传周，展示了“十三五”以来我国节能降碳工作的主要成效及碳达峰、碳中和重点工作进展。

2021年全国节能宣传周于8月23日至29日举办，主题为“节能降碳，绿色发展”。“云”启动仪式上，国家发展改革委组织开展了重点行业企业节能降碳承诺活动，激发企业节能降碳、提质增效内生动力，引导相关企业为推动经济社会发展、全面绿色转型作出应有贡献。同时，国家发展改革委会同有关部门启动了百项节能降碳标准提升活动，加快推动节能降碳标准制修订工作。

在全国节能宣传周期间，国家发展改革委会同有关部门开展一系列“云”上活动，围绕“节能云课堂”“技术云展示”等节能降碳主题，通过开展线上节能降碳知识讲座、展示重点行业领域节能降碳技术等活动，普及节能降碳知识，提升全民节能意识和节能能力，引导形成绿色低碳生产生活方式。

(责编：赵超、陈键)