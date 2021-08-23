人民网北京8月23日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行定于2021年8月30日发行中国首次火星探测任务成功金银纪念币一套。该套纪念币共3枚，其中金质纪念币2枚，银质纪念币1枚，均为中华人民共和国法定货币。

据介绍，该套纪念币正面图案均为中国行星探测标识（火星），并刊国名、年号。

背面图案方面，150克圆形金质纪念币背面图案为天问一号着陆平台和火星车，衬以火星着陆过程示意图及火星地表图像等组合设计，并刊“中国首次火星探测任务成功·天问一号”字样及面额。

8克圆形金质纪念币背面图案为“祝融号”火星车，衬以火星表面环境组合设计，并刊“中国首次火星探测任务成功·天问一号”字样及面额。

30克圆形银质纪念币背面图案为天问一号环绕器，衬以火星、地球及环绕火星轨道示意图等组合设计，并刊“中国首次火星探测任务成功·天问一号”字样及面额。

纪念币规格和发行量方面，150克圆形金质纪念币为精制币，含纯金150克，直径60毫米，面额2000元，最大发行量1000枚；8克圆形金质纪念币为精制币，含纯金8克，直径22毫米，面额100元，最大发行量30000枚；30克圆形银质纪念币为精制币，含纯银30克，直径40毫米，面额10元，最大发行量60000枚。

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