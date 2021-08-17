班娟娟

原标题：下半年开局稳健 全年经济稳定增长潜力足

“十四五”开局之年进入下半场，国民经济延续稳定恢复态势。国家统计局16日发布的下半年首月经济成绩单显示，7月，部分主要指标增速有所回落，但是从累计来看，主要宏观指标仍处在合理区间。工业生产稳步增长，高技术制造业增势较好；市场销售持续增加，网上零售快速增长；固定资产投资总体稳定，制造业投资增速加快。

业内人士指出，受基数影响，全年主要经济增速将呈现前高后低。与此同时，经济恢复仍不稳固、不均衡。做好宏观政策跨周期调节，挖掘国内市场潜力，强化科技创新和产业链、供应链韧性等仍是重要发力点。下半年，随着拉动经济的“三驾马车”持续发力，经济有望保持稳定增长，发展质量有望继续提高。

“7月，受外部不确定因素增加和国内汛情、疫情影响，部分主要指标增速有所回落，但是从累计来看，主要宏观指标仍处在合理区间，经济总体延续了恢复态势。”国家统计局新闻发言人付凌晖在当天国新办举行的新闻发布会上表示。

从供需两端看，生产方面，7月，全国规模以上工业增加值同比增长6.4%，比6月回落1.9个百分点，高于2019年、2020年同期增速；1至7月规模以上工业增加值同比增长14.4%，两年平均增长6.7%。

需求方面，7月，社会消费品零售总额同比增长8.5%，比6月回落3.6个百分点，高于2019年、2020年同期增速；1至7月社会消费品零售总额同比增长20.7%，两年平均增长4.3%。1至7月，全国固定资产投资（不含农户）同比增长10.3%，比1至6月回落2.3个百分点，两年平均增长4.3%。7月，货物进出口总额同比增长11.5%；1至7月货物进出口总额同比增长24.5%，两年平均增长10.6%。

与此同时，创新发展韧性持续增强。1至7月，高技术制造业增加值同比增长21.5%，两年平均增长13.1%；高技术产业投资同比增长20.7%，两年平均增长14.2%，继续保持较快增长。1至7月新能源汽车、工业机器人产量同比分别增长194.9%和64.6%，实物商品网上零售额同比增长17.6%。

“整体来看，工业生产放缓但高技术产业生产保持较好，服务业和消费受局部疫情及极端天气的影响较大，制造投资增长加快。”交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟表示。

中国民生银行首席研究员温彬认为，制造业投资加快改善，与外需保持较旺盛有关，我国出口基本延续了较高增速。同时，国内出台一系列支持制造业、中小企业的政策促进制造业加快改善。

值得注意的是，当前全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂严峻，国内疫情多点散发和自然灾害对部分地区经济产生影响，经济恢复仍然不稳固、不均衡。

“全球疫情持续演变，世界经济复苏不确定性增加，国内经济恢复仍面临不少挑战，生产制约因素增加，一些结构性问题比较突出。”付凌晖表示。他举例称，7月当月，部分消费领域和服务业增长有所放缓。部分地区如河南、江苏、湖南等地，社会消费品零售总额增速比上月有所回落。接触型聚集型行业如批发零售、住宿餐饮等行业增速也比上月有所回落。

面对复杂局面，下一步宏观政策如何发力？在业内人士看来，做好宏观政策的跨周期调节，科学精准实施宏观政策，加快改革创新，推进转型升级，保持经济运行在合理区间，推动经济高质量发展，成为重中之重。

“要保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性，做好宏观政策跨周期调节，保持经济运行在合理区间，积极财政政策要提升效能，稳健货币政策保持流动性合理充裕，挖掘国内市场潜力，强化科技创新和产业链、供应链韧性，深化改革开放、防范化解重点领域的风险，做好民生保障。”付凌晖说。

温彬表示，宏观政策要做好跨周期调节，做好政策衔接。要继续加大力度提振内需，进一步挖掘消费增长点，适度加快地方政府专项债券发行节奏，加快推进重大工程项目建设，发挥基建投资对稳投资、稳增长的作用。要继续加大对制造业、中小微企业、科技创新、普惠金融、绿色金融等重点领域和薄弱环节的结构性支持力度，提振市场主体信心。

“下半年宏观政策重点将做好今明两年跨周期调节，积极财政政策空间较大，预计专项债发行及财政支出进度将加快；为降低实体经济融资成本，不排除年内仍有全面或定向降准的可能性。”唐建伟说。

展望未来经济走势，业内人士认为，下半年经济仍会保持稳定恢复态势，主要宏观指标会保持在合理区间，发展质量会继续提升。

“经济有望保持稳定增长。”在付凌晖看来，保持恢复态势有较多支撑，促进投资、消费、进出口发展的有利条件较多。从消费来看，下半年随着居民收入的增加、消费环境的改善，居民消费会继续回暖。从投资来看，“十四五”规划的一些重大项目会陆续启动建设。制造业企业利润保持较快增长，同时企业预期总体稳定，有利于制造业投资增长。从进出口来看，世界经济总体在复苏，全球经贸环境的改善有利于进出口的增长。

付凌晖还指出，随着经济恢复、就业优先政策继续显效、企业效益增加，居民就业稳定和收入增加有望持续。农业生产总体稳定、工业和服务业供给能力比较强、保供稳价措施有力，居民消费价格有望保持温和上涨，主要宏观指标保持在合理区间的可能性比较大。“下阶段，随着新发展格局构建的持续推进，供给侧结构性改革继续深化，改革创新力度加大，发展质量有望继续提高。”

(责编：王震、陈键)