人民网记者 车柯蒙

当前，北京2022年冬奥会和冬残奥会各项筹备工作已进入全面冲刺、决战决胜的关键阶段。

在国家税务总局统筹指导下，北京、河北两地税务部门按照党中央、国务院决策部署，将服务冬奥会和冬残奥会筹办作为深入推进党史学习教育、开展“我为群众办实事”实践活动的重要内容和实际举措，深化内外协同机制，积极落实优惠政策，创新推出服务举措，为北京冬奥会和冬残奥会顺利筹办贡献税务力量。

真金白银的税收优惠，是支持冬奥筹办的硬核力量。

记者了解到，国家从税收政策层面给予北京冬奥会和冬残奥会全力支持，财政部、税务总局、海关总署印发多个文件，出台一系列税收优惠政策，涵盖冬奥筹办全周期各环节，涉及增值税、企业所得税、个人所得税等多个税种，辐射奥组委、运动员、教练员、赞助商、供应商等各类主体。与此同时，近年来国家不断加码减税降费政策，税收优惠乘数效应充分释放，为涉奥市场主体持续注入强劲的发展动力。

为确保税收红利落实落细，京冀两地税务部门主动发挥税收职能作用，以更优服务、更实举措、更高效率，为办好北京冬奥注入强劲的税收力量。

北京市税务局紧盯细节抓落实，联合相关部门制定《2022年冬奥会和冬残奥会税费政策及操作流程》《2022年冬奥会和冬残奥会减免税统计方案》，全面规范流程、统一标准，明确落实冬奥税收优惠政策的细则。

京冀两地税务部门通过签署《税收协同共建协议书》，建立起跨省税收协同机制。记者了解到，《税收协同共建协议书》在确保各项冬奥税收优惠政策落实落细的基础上，还围绕政策研究、征管服务、优化环境等开展了6项税收征管服务合作，推动两地税收资质互认，为涉奥企业异地经营或迁移提供便捷高效的服务。

与此同时，京冀两地税务干部共同编撰完成了《北京2022年冬奥会和冬残奥会税收指南》，并持续做好政策内容和业务流程的更新和完善工作。此外，北京石景山区、延庆区和河北张家口市税务局通过“现场连线、三地共享”培训模式，联合开展税收政策线上辅导，目前已实现三地涉奥企业全覆盖。

从流程上规范、在动态中监测、于服务中深化合作，京冀两地税务部门跨地域、跨系统、跨部门建立起一套政策执行体系，确保北京冬奥会和冬残奥会各项税收优惠政策平稳落地。

向前延伸纳税咨询与辅导平台、启动预约服务和绿色通道、组建工作专班、实施台账管理……京冀两地税务部门多措并举，通过办实事、解难题，打通税收服务冬奥的“最后一厘米”，保障涉奥重点项目顺利推进。

北京市石景山区、延庆区税务局主动对接冬奥组委，通过咨询专线、微信点对点“远程+线上”服务构建起精准响应机制，建立与北京冬奥组委的日常沟通机制，提供绿色通道、最多跑一次、微信预约办理等服务。

张家口市税务局全方位提升服务水平，成立“冬奥税收服务办公室”，由“一把手”牵头负责，对冬奥涉税工作统一协调指挥。

冬奥税收优惠政策落地成效如何？市场主体感受最深。

北京首钢滑雪大跳台中心是北京冬奥会自由式滑雪大跳台和单板滑雪大跳台比赛项目场馆，作为场馆内滑雪单板大跳台项目承建方，北京首钢自动化信息技术有限公司财务负责人范宇秋告诉记者：“税务部门及时对接，第一时间上门辅导相关冬奥税收优惠政策，公司在2018年至2020年享受增值税减免283万元，享受企业所得税减免495万元，今年以来累计享受减免税1333.9万元，缓解了资金紧张状况，为按时完成项目建设工作提供了保障。”

北京市税务局党委书记、局长张有乾表示，北京税务部门将进一步落实落细冬奥税收优惠政策，优化服务举措，强化宣传辅导，大力推行“非接触式”办税缴费，与河北税务部门一道，全力为冬奥成功举办贡献力量。

河北省税务局党委书记、局长程俊峰表示，筹办北京冬奥会和冬残奥会，是党和国家的一件大事，更是河北省必须抓好的“三件大事”之一。河北税务部门将与北京税务部门携起手来，发挥税收职能作用，齐心共助冬奥成功举办。

(责编：赵竹青、吕骞)