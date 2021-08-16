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人民银行缩量续作释放哪些信号？业界：合理充裕的流动性不会变

2021年08月16日18:47 | 来源：人民网
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人民网北京8月16日电 （记者李彤）据人民银行网站公告，考虑到金融机构可用7月下调存款准备金率释放的部分流动性归还8月到期中期借贷便利（MLF）等因素，2021年8月16日人民银行开展6000亿元MLF操作（含对8月17日MLF到期的续做）和100亿元逆回购操作，充分满足金融机构流动性需求，保持流动性合理充裕。

本月MLF操作利率为2.95%，与7月持平，已连续17个月保持这一水平；当月MLF到期量7000亿元，因此本月MLF为缩量续作。

人民银行公告截图。

东方金诚首席宏观分析师王青对人民网财经表示，8月MLF到期规模创年内新高，人民银行实施缩量续作，一个原因在于近期市场利率与政策利率“倒挂”幅度加大，银行对MLF操作需求减弱，同时也意味着全面降准后，政策面意在保持市场流动性处于不缺不溢状态，避免过度宽松。

王青表示，作为全面降准后的第一个月，8月人民银行MLF操作规模引发市场普遍关注。MLF操作利率保持不变，意味着货币政策保持稳健中性立场，并未全面转向宽松。“这打破了市场中部分存在的‘降息预期’，表明7月全面降准更多属于针对小微企业等实体经济的定向支持措施，当前货币政策并未转向全面宽松，监管层仍然注重在稳增长、防风险和控通胀之间保持平衡。”王青说。

“人民银行保持流动性合理充裕不是一句空话。例如，今日人民银行操作了6000亿元MLF，明显高于市场的预期。”光大证券研究团队在对MLF点评中表示，7月的降准释放出了约1万亿元低成本流动性，本次部分银行主动归还了本月到期的MLF，这使得操作量6000亿元略低于到期量7000亿元。在人民银行的融资结构调控下，金融机构资金结构得到优化，资金成本进一步下降，这正是降准的应有之义。

(责编：赵竹青、吕骞)

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