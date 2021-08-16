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四川盆地探明千亿方储量大气田

2021年08月16日18:47 | 来源：人民网
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人民网北京8月16日电 （记者毕磊）记者从中国石化获悉，其所属西南石油局中江气田新增天然气探明储量340.29亿方，累计探明储量1061亿方，成为我国首个千亿级天然气生产基地。

据记者了解，中江气田位于四川省德阳市中江县，主力气藏埋深2000-3000米，占地面积404.9平方公里，具有低孔、低渗、隐蔽性强等特点，属于典型的致密砂岩气藏。中国石化通过技术攻关形成一体化评价等配套关键技术体系，有力支撑中江气田高质量勘探。目前，中江气田累计产气达52.9亿方，连续两年产气超10亿方，相当于每年可满足550万户家庭日常生活用气。

西南石油局相关负责人表示，四川盆地超深层天然气、深层页岩气资源丰富，是未来增储上产主阵地，但探明率低、开发建设难度大、风险高。目前，西南石油局已在四川盆地开发了元坝、威荣等20多个大中型油气田，累计生产天然气超800亿方，天然气年产能超80亿方，惠及长江沿线8个省市、数千家企业、2亿多居民。

(责编：赵竹青、吕骞)

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