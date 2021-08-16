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财政部下达298.5亿元补助资金 推进义务教育薄弱环节改善与能力提升

2021年08月16日16:41 | 来源：人民网
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人民网北京8月16日电 （记者王震）据财政部网站消息，为支持深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作，日前，财政部向河北、山西、内蒙古等28个省（自治区、直辖市）下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算，合计298.5亿元。

财政部要求，各省级财政、教育部门要加强中央资金统筹使用，结合实际加大资金投入力度，优化支出结构，重点向欠发达地区、民族地区、边境地区倾斜，向乡村振兴重点帮扶县倾斜；做好与发展改革部门安排基本建设项目等各渠道资金的统筹和对接，防止资金、项目安排重复交叉或缺位；做好全过程预算绩效管理。

2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算表。来源：财政部网站

(责编：王震、吕骞)

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