人民网北京8月16日电 （赵竹青）据商务部官网消息，2021年1至7月，全国实际使用外资6721.9亿元人民币，同比增长25.5%，折合1007.4亿美元，同比增长30.9%，较2019年同期增长26.1%。

从行业看，服务业实际使用外资5355.7亿元人民币，同比增长29.2%，占全国实际使用外资的79.7%。其中，批发和零售业、科学研究和技术服务业、信息传输软件和信息技术服务业分别增长69.3%、49.2%、29.1%。高技术产业实际使用外资增长34.1%，其中高技术制造业、高技术服务业分别增长27.8%、36%。

从来源地看，“一带一路”沿线国家、东盟实际投资同比分别增长46.3%、46.3%。香港地区、新加坡、卢森堡实际投资同比分别增长31.9%、48.9%、64.2%（含通过自由港投资数据）。

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