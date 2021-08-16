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秋粮抗灾夺丰收进入关键期 多数地块长势好于常年或与常年持平

2021年08月16日15:42 | 来源：人民网
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人民网北京8月16日电 （记者李栋）立秋已过，眼下正值秋粮生产关键期。国家统计局新闻发言人付凌晖在介绍7月份国民经济运行情况时表示，全国秋粮生产总体稳定，7月下旬多数地块长势好于常年或与常年持平，全年粮食丰收有较好基础。

国家气象局数据显示，7月份全国发生过四次区域性强降雨，其中河南的极端暴雨天气影响比较明显。据农业部门统计，目前河南受灾农作物面积大约1600多万亩，部分地区排涝及时，短期积水对农作物影响不大。

“从全国来看，除河南以外，大部分地区受灾比较少，总体气象条件对粮食生产较为有利。根据遥感监测情况，7月下旬多数地块的秋粮长势好于常年或与常年持平，全年粮食丰收有较好基础。”付凌晖介绍说。

中央农办主任，农业农村部党组书记、部长唐仁健在全国农业防灾减灾工作推进视频会上曾要求，“全年粮食生产大头在秋粮，目前秋粮生产基础较好，面积稳中有增。把防灾减灾作为落实粮食安全党政同责的重要内容，进一步完善农业农村、水利、应急、气象等部门的信息共享机制，做好灾害监测预警，千方百计夺取全年粮食和农业丰收。”

“秋粮生产必须因地制宜、精准施策，立足于防、着眼于早，分区域、分作物、分灾种、分环节摸清情况，及早制定预案。要分区域做好以下五方面：东北地区要防汛抗旱两手抓，重点做好防夏伏旱各项准备；在黄淮海地区重点防范局部内涝；长江中下游地区做好防高温热害准备；同时要抓好华南地区防台风保安全、西南西北地区防汛抗旱等工作。”唐仁健说。

做好灾害监测预警，尤其要做好病虫害的预警。“当前重大病虫害发生基数偏高、下阶段气象条件有利，预计8—9月水稻‘两迁’害虫、草地贪夜蛾、草地螟、稻瘟病、马铃薯晚疫病等迁飞性流行性病虫害达中等偏重发生，防控任务艰巨。”农业农村部相关人员在介绍上半年农业农村经济运行情况时表示。

数据显示，2021年我国夏粮总产量14582万吨（2916亿斤），喜获“十八连丰”。“上半年农业农村经济发展的好形势，为夺取全年粮食和农业丰收奠定了坚实基础，为‘十四五’开好局、起好步提供了有力支撑。”农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德表示。

在7月30日的农业农村部新闻发布会上，农业农村部种植业管理司司长潘文博表示，预计今年秋粮面积12.9亿亩以上，比去年有所增加，玉米面积增加较多。全国大部分地区灾害发生程度轻于上年，秋粮长势较好，夺取丰收有基础。

(责编：赵竹青、吕骞)

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