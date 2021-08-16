人民网北京8月16日电 （记者毕磊）近年来，我国数字经济创新创业活跃，数字技术蓬勃发展，数字经济与实体经济的融合日益深化，新技术、新产品、新业态、新模式不断涌现。专家指出，实体经济的产业形态在发生变化，基于数字化、智慧化的产业链、供应链进行分工，产生了新的分工模式和更多的产业形态。在这个过程中，新型实体企业开始逐渐受到关注。

“新型实体企业一般有几个特点：一是立足于实体企业，为实体企业服务，实现实体企业更好的发展；二是具有数字技术能力，通过数据技术为上下游企业提供完整的解决方案，以提升实体企业的核心竞争力。”在近日举办的实体经济高质量发展路径线上研讨会上，国务院发展研究中心市场经济研究所原所长任兴洲表示。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林认为，实体企业做大做强，需要数字经济领域的新型实体企业助力帮忙，新型实体企业助力实体企业实现数字化转型，提升实体经济中企业的竞争力和效率。

据记者了解，所谓新型实体企业，应具备实体企业的基因和属性，能够深度理解和融入实体运营，同时又具有数字技术和能力，有丰富的场景化应用，通过大量实践成为相关领域数字化升级的表率。

西藏波密高原藏天麻公司百亩种植基地依托“京东农场”的智慧物联网体系，提升现代农业管理水平，并打通天麻的销售渠道；海信已在智慧交通、光通信、精准医疗等高科技B2B板块多面出击，在传统家电企业中率先实现高科技转型；京东方推出自己的工业互联方案，推出仅仅半年时间，就服务了近50家客户，业务的规模突破了一个亿……这些年来，这些企业根植于实体经济、成长于实体经济、服务于实体经济，以新型实体企业增长效能创造巨大社会价值。

中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才指出，做强实体经济，横向降本增效、纵向提质升级，这不仅需要实体产业在转型中提升价值链，也需要数字技术与实体经济深度融合催生的新型实体企业来“助攻”。“以实助实”的举措切实提高了全要素生产率，为业界提供了值得借鉴的经验。新型实体企业不断涌现，将推动政策与制度创新，为实体经济高质量发展做出贡献。

京东集团副总裁曾晨接受采访时表示，京东开放自身积累的数字技术和供应链能力，为数百万合作伙伴打开增长新空间。京东作为一家新型实体企业，凭借扎实的零售和物流基础设施、高效的数智化社会供应链、创新的技术服务能力，在服务实体经济过程中，所创造的价值也将大于一些仅限于流量和交易环节、但却获取高额利润的平台经济模式。

商务部国际贸易经济合作研究院学术委员会副主任、区域经济合作研究中心主任张建平指出，实体企业发展，首先要适应当前中国创新驱动发展的时代要求。京东、海信、京东方，都是比较典型的新业态、新模式和新动能代表，它们贴近市场，有非常强的创新竞争力。传统实体产业如果能够实现智能制造、智能物流等产业变革，就能找到新的增长空间。我们看到，很多传统企业通过线上线下的融合发展，正在焕发新的活力。

当今世界正经历百年未有之大变局，如何更好地促进实体经济发展，什么是新发展格局下最具价值的实体企业等等。这些都是“新阶段、新理念、新阶段”大框架下，切实要思考的问题。

对此，国务院发展研究中心宏观经济研究员张立群表示，政府监管作用的加强、依法行政能力的加强非常重要。通过政策和制度创新，鼓励新型实体企业开放能力、传统企业加强数字能力，可以营造一个良好的政策环境，对于激发实体企业的动能非常关键。除此之外，市场在资源要素配置中的决定性作用要更好地发挥出来，大力推动产权制度改革和要素市场发育，建设了高水平的市场体系。在这个基础上，实现政府监管与市场创新之间的良性互补，能更好地促进实体经济发展。

(责编：赵竹青、吕骞)