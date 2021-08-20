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科技部向全社会征集颠覆性技术研发方向

2021年08月20日08:34 | 来源：人民网
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人民网北京8月20日电 （赵竹青）据科技部网站消息，为提升我国重大科技创新方向前瞻布局能力，加快推动颠覆性技术创新，科技部办公厅拟面向各有关单位和广大科研人员，开展颠覆性技术研发方向建议征集工作，对于符合条件的建议，将按程序纳入建议库，为相关任务部署提供支撑。

此次征集工作瞄准经济社会高质量发展的重大科技需求，强化问题导向和目标导向，突出颠覆性技术突破性、产业变革性，巨大市场潜力等特性，重点征集可能在未来一段时间内产生重大突破，并能够带来产业升级换代或具有巨大市场潜力的颠覆性技术。

本次选题征集面向企事业单位和社会公众开放，以无纸化方式在线进行，提交建议者需从“颠覆性技术介绍”、“颠覆性技术研究现状”、“为什么是颠覆性技术”、“技术解决的主要问题”、“颠覆影响力”、“主要应用场景与市场规模”等方面进行详细说明。

(责编：赵竹青、高雷)

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