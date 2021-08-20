人民网北京8月20日电 （赵超）8月19日，中国联通公布上半年财报，至此，三大电信运营商的半年报悉数发布。根据三大电信运营商公布的上半年业绩报告，中国5G套餐用户数已达4.95亿户，距离5亿户一步之遥。

财报显示，截至6月末，中国电信5G套餐用户数达到1.31亿户，渗透率达到36.2%；中国移动2.51亿户，上半年净增0.86亿户；中国联通1.13亿户，渗透率达到36.5%。

5G特色应用用户快速增长，用户升级5G保持良好价值增长，移动用户ARPU（每用户平均收入）止跌并持续回升。上半年，中国电信移动用户ARPU达45.7元（人民币，下同），同比增长2.9%，增幅较一季度进一步提升；中国移动的移动用户ARPU为人民币52.2元，同比增长3.8%，扭转了自2018年以来的下滑趋势；中国联通移动用户ARPU达到44.4元，同比提升8.5%。

受益于中国经济社会数字化转型提速，三大电信运营商上半年业绩均有改善。中国电信上半年经营收入为2192亿元，同比增长13.1%；净利润为177亿元，同比增长27.2%，剔除出售附属公司的一次性税后收益后，同比增长17.0%。

中国移动上半年营运收入4436亿元，同比增长13.8%；股东应占利润为591亿元，每股盈利为2.89元，同比增长6.0%。

中国联通上半年营业收入达到人民币1642亿元，同比增长9.2%；上半年利润总额近年来首次突破百亿，达到人民币112亿元；归属于母公司净利润达到人民币40.3亿元，同比增长20.6%。

5G网络建设也在按计划进行。2021年上半年，中国电信与中国联通共建共享，新开通5G基站8万站，双方累计开通5G基站超46万站，并实现一线城市覆盖及网络感知双领先。中国移动5G相关投资共计502亿元。截至6月底，累计开通50.1万个5G基站，为全国地市以上城区、部分县城及重点区域提供5G服务。

(责编：赵超、高雷)