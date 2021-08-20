信托资产规模变动情况。（中国信托业协会网站截图）

人民网北京8月20日电 （记者李彤）日前，中国信托业协会发布的数据显示，截至二季度末，信托资产规模为20.64万亿元，环比增加0.26万亿元，增幅为1.28%。

自2018年《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称“资管新规”）发布以来，信托业进入了艰难转型阶段，信托资产规模从2017年四季度末的高点持续滑落。随着资管新规过渡期临近结束，信托资产规模渐趋平稳，并在今年二季度首次出现回升。

“基于信托资产来源的占比变化，可以明显看到信托业转型的成果。”西南财经大学信托与理财研究所所长翟立宏表示，资管新规颁布以来，在信托资产规模持续压缩的背景下，集合资金信托的规模整体保持平稳，但占比持续提高，2021年2季度末达到50.23%，首次突破50%，较2017年末的占比37.74%上升12.49个百分点。

翟立宏说，相对于资金信托而言，非资金类的资产来源即管理财产信托占比呈现上升趋势，较2017年末的占比16.53%上升6.08个百分点。相较之下，以通道类业务为主的单一资金信托的规模和占比则经历了长时间的连续下降。

数据显示，随着新冠疫情加强管控，我国经济运行逐步回到正轨。疫情对信托公司的冲击得以减弱，全行业经营收入和利润同步增长。截至2021年2季度末，信托公司实现经营收入602.31亿元，同比增长9.41%，保持连续增长的态势。

业界人士表示，资管新规过渡期临近结束，信托业转型已经取得一定成效。不符合监管要求的通道业务持续压缩，非标投资明显减少，资金投向不断优化，标准化投资快速发展，主动管理能力逐步加强。

围绕行业发展的新机遇，翟立宏认为，碳交易市场正式启动，绿色信托空间进一步扩展。随着绿色发展不断渗入经济社会的各个方面，绿色信托的发展空间将进一步扩展，为信托公司的业务转型带来新的发展空间。

(责编：崔元苑、高雷)