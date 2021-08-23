人民网北京8月23日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行行长、国务院金融稳定发展委员会办公室主任易纲今日主持召开了金融机构货币信贷形势分析座谈会，研究当前货币信贷形势，部署下一步货币信贷工作。易纲表示，下一步要促进实际贷款利率下行，小微企业综合融资成本稳中有降。

会议分析认为，今年以来，我国持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，有效实施宏观政策，经济持续恢复增长，发展动力进一步增强。金融部门稳字当头，稳健的货币政策灵活精准、合理适度，搞好跨周期政策设计，保持了政策连续性、稳定性、可持续性，科学管理市场预期，坚持服务实体经济，贷款平稳增长，信贷结构优化，社会综合融资成本稳中有降。但也要看到，全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋严峻复杂，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡，保持信贷平稳增长仍需努力。

会议指出，金融部门要提高政治站位，统一思想认识，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深化供给侧结构性改革，加快构建新发展格局，推动高质量发展。统筹做好今明两年宏观政策衔接，保持货币政策稳定性，增强前瞻性、有效性，把服务实体经济放到更加突出的位置，以适度的货币增长支持经济高质量发展，助力中小企业和困难行业持续恢复，保持经济运行在合理区间。

易纲在总结中强调，要继续做好跨周期设计，衔接好今年下半年和明年上半年信贷工作，加大信贷对实体经济特别是中小微企业的支持力度，增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。要坚持推进信贷结构调整，加大对重点领域和薄弱环节的支持，使资金更多流向科技创新、绿色发展，更多流向中小微企业、个体工商户、新型农业经营主体。要促进实际贷款利率下行，小微企业综合融资成本稳中有降。要继续推进银行资本补充工作，提高银行信贷投放能力。

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