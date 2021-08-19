孙阳 杨曦

“在基本控制住境内疫情一年多后，中国经济显示出不同寻常的韧性。”“最新数据表明，中国经济正逐渐恢复至‘长期平均增长率’，整体增长前景仍相当有弹性。”“数据显示，中国经济复苏仍在继续，并将出现更广泛的反弹。”“中国是引领世界经济增长的‘可靠火车头’之一。”

近日，多家外媒点赞中国经济，并继续看好中国经济发展前景。

今年上半年多项数据显示，中国经济持续稳定恢复、稳中向好，高质量发展取得新成效。在解读“中国经济为什么行”的关键密码时，多位专家认为，随着连续、稳定、可持续的宏观政策有效实施，改革攻坚力度持续增强，高水平对外开放继续扩大，中国经济“韧性强、后劲足”的特点将在未来进一步得到体现。

质量效益继续提升 高质量发展取得积极成效

面对外部风险挑战和国内经济恢复压力，宏观政策调节这只“有形之手”准确把握时、度、效，有力保障了上半年我国经济实现稳定增长。

初步核算，上半年国内生产总值同比增长12.7%，高于6%以上的预期目标。其中，二季度同比增长7.9%，环比增长1.3%，比一季度加快0.9个百分点；两年平均增长5.5%，加快0.5个百分点。

稳步增长的同时，我国经济的质量效益还在不断提升。国家统计局数据显示，企业利润持续增加、财政收入恢复性增长、工业产能利用水平提升、产业绿色转型扎实推进……

从工业看，上半年规模以上工业企业利润总额同比增长66.9%，两年平均增长20.6%，七成行业盈利超过疫情前水平。

从服务业看，1月份至5月份规模以上服务业企业营业收入同比增长31.9%，两年平均增长11.1%。

上半年，全国一般公共预算收入同比增长21.8%，两年平均增长4.2%。

二季度，全国工业产能利用率为78.4%，同比提高4.0个百分点，比一季度提高1.2个百分点。

初步核算，上半年单位GDP能耗同比下降2.0%；天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费占比同比提高0.4个百分点。

“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。上半年，全国上下坚持把新发展理念贯穿发展全过程和各领域，着力推动质量变革、效率变革、动力变革，高质量发展取得积极成效。”国家统计局局长宁吉喆表示。

激发市场主体活力 国内市场潜力继续释放

“做好下半年经济工作，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深化供给侧结构性改革，加快构建新发展格局，推动高质量发展。”

7月30日，中共中央政治局会议在部署下半年经济工作时强调，要加大改革攻坚力度，进一步激发市场主体的活力。

随着“放管服”改革深入推进，我国营商环境不断优化，催生出一大批新的市场主体。数据显示，上半年，新办涉税市场主体624万户，同比增长27.3%。同时，一系列助企惠企政策发力显效，市场主体活跃度提升，盈利能力增强。

“各类市场主体自强不息、主动作为，是中国经济很快恢复的重要原因。”中原银行首席经济学家王军表示，大中小企业活力都在逐步地恢复，一方面，传统产业投资趋于旺盛，另一方面，新兴产业、高新技术产业更是快速增长，有力地拉动了经济的复苏。

7月份以来，激发市场主体活力的政策效应持续显现。商务部、银保监会相继发布的《深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力工作实施方案》显示，商务部将推进有关涉企经营许可事项在全国范围内推行“证照分离”改革全覆盖，并在自由贸易试验区加大改革试点力度；银保监会将推进银行业保险业简化审批，优化准入服务，创新和强化事中事后监管，进一步优化营商环境。

市场主体信心增强的同时，消费者“买买买”的劲头也在加大。

国家统计局数据显示，上半年，最终消费支出对经济增长的贡献率达到61.7%，内需对经济增长的贡献率达到80.9%。国内市场潜力不断释放，成为支撑中国经济持续复苏的强大动力。

“当前国内消费升级态势明显，自主品牌越来越受到年轻消费者的认可和接受，这些都是现在国内市场规模大、发展态势好的表现。” 中国商务部研究院区域经济合作研究中心主任张建平表示，国内消费市场迎来了一个难能可贵的窗口期。

深化高水平对外开放 国内国际双循环相互促进

8月11日，装载着布料、载客电梯、暖气片等50车货物的X9041次中欧班列（西安）从西安国际港站开出，开往哈萨克斯坦。

今年上半年，中欧班列累计开行7377列、发送70.7万标箱，同比分别增长43%、52%，综合重箱率达98%，覆盖范围扩展至欧洲23个国家168个城市，累计开行突破4万列。

中共中央政治局会议指出，要坚持高水平开放，坚定不移推进共建“一带一路”高质量发展。数据显示，我国对“一带一路”沿线国家进出口额同比增长27.5%，比外贸整体增速高0.4个百分点。

当前，中国广阔的市场空间和不断优化的营商环境，正在吸引更多外商来到这片投资沃土。上半年，我国实际使用外资6078亿元，同比增长28.7%。一系列扩大开放的举措在稳住了外资基本盘，同时让更多外企持续加码在华投资。

最新公布的外贸数据显示，今年前7个月，我国进出口总值21.34万亿元人民币，同比增长24.5%，比2019年同期增长22.3%，连续14个月同比正增长。值得一提的是，出口商品结构还在不断优化，上半年，机电产品出口占出口总额的59.2%，同比提高0.6个百分点。

在全球疫情持续演变、外部环境更趋复杂的背景之下，我国产业优势明显，适应需求变化能力强，外贸新业态新模式迅速兴起，为外贸快速增长提供了有力支撑。

“烈火当中才能考验真金。”张建平认为，中国外贸取得的成绩超出预期。中国作为全球最大制造业中心的地位得到进一步巩固和提升，中国产业链组织能力和效率也让世界刮目相看，推动了中国在全球货物贸易地位的进一步提升。

世界银行发布的《全球经济展望》预测，中国在2021年将成为同比经济成长率最高的主要经济体。“中国国内市场不仅可以成为本国经济发展的引擎，也可以成为其他国家经济发展的引擎。”世界银行中国局局长芮泽表示。

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(责编：崔元苑、高雷)