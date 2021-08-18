人民网北京8月18日电 （记者赵竹青）据商务部网站消息，7月份，我国消费市场总体保持稳步恢复态势，全国社零总额3.5万亿元，同比增长8.5%，比2019年同期增长7.2%。

商务部消费促进司负责人介绍，7月，基本生活消费较快增长。限额以上单位粮油食品、日用品、饮料零售额同比分别增长11.3%、13.1%和20.8%。在实物商品网上零售额中，吃类、穿类商品销售同比分别增长23.7%和21.6%。同时，文体、居住消费增势良好。7月份，限额以上单位体育娱乐用品、文化办公用品、金银珠宝销售同比分别增长20.7%、14.8%和14.3%，建材、家具、家电销售同比分别增长11.6%、11%和8.2%。

另外，中高端消费需求加速释放。7月份，海南离岛免税销售额同比增长44%，北京、上海一些百货店、奥特莱斯销售同比增长20%以上。新型消费快速发展。1-7月份，实物商品网上零售额5.8万亿元，同比增长17.6%，占社零总额比重达23.6%。全国快递业务量达583.3亿件，同比增长42.9%，超过2018年全年水平。7月份，新能源汽车销售27.1万辆，同比增长1.6倍，占汽车销售总量的14.5%。

在消费价格方面，该负责人表示：总体呈现平稳态势。7月份，居民消费价格同比上涨1%，环比上涨0.3%。分结构来看，食品价格同比下降3.7%，其中猪肉、鲜菜价格分别下降43.5%和4%，非食品价格上涨2.1%；消费品价格上涨0.6%，服务价格上涨1.6%。1-7月平均，居民消费价格同比上涨0.6%。

同时，受强降雨天气、疫情多点散发等因素影响，7月份社零总额增速放缓，比上月回落3.6个百分点，其中汽车零售额出现负增长，江苏、河南等部分地区增速不同程度回落。

(责编：赵竹青、高雷)