人民网北京8月18日电 （赵竹青）商务部网站8月18日发布通知，公开征求《直播电子商务平台管理与服务规范》行业标准（征求意见稿）意见。征求意见稿规定，应对直播营销人员服务机构、主播以及商家等建立信用评价体系，信用评价信息宜在平台进行公示，或不同直播营销平台、行业协会以及相关监管机构之间进行共享。

征求意见稿表示，直播营销平台宜采取适当技术识别或预防虚假营销数据，应对直播间进行场景审核、内容监测和信息安全管理。

根据征求意见稿，当直播主体存在虚假宣传等侵害消费者合法权益行为时，要采取必要措施维护消费者权益，并对直播主体实施相应处罚。

征求意见稿还明确了直播电商禁止和限制发布的产品或服务信息。

(责编：赵竹青、高雷)