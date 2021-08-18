国家航天局局长张克俭在会议现场。张高翔 摄

人民网北京8月18日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局获悉，2021年8月18日，国家航天局局长张克俭与巴西航天局局长卡洛斯·莫拉、俄罗斯国家航天集团总经理罗戈津、印度空间研究组织主席西万和南非国家航天局局长穆萨米等金砖国家航天机构负责人进行了视频会议，并签署了《关于金砖国家遥感卫星星座合作的协定》。

金砖国家遥感卫星星座合作倡议是2015年由中国国家航天局发起，在金砖国家航天机构及有关部门的共同努力下，经过6年时间完成了合作协定的签署，为后续合作奠定了基础。该星座由金砖国家现有卫星组成，包括中国的高分六号卫星和资源三号02星、中国和巴西联合研制的中巴地球资源卫星04星、俄罗斯老人星五系1颗星以及印度资源卫星二号和二号A星。位于中国三亚、巴西库亚巴、俄罗斯莫斯科地区、印度沙德纳加尔-海得拉巴和南非哈特比斯霍克的地面站均可获取卫星数据。金砖国家航天机构之间建立“遥感卫星虚拟星座”，建立数据共享机制，将有助于应对人类面临的全球气候变化、重大灾害和环境保护等挑战。

会议现场。张高翔 摄

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