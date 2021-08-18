人民网北京8月18日电 （记者余璐）“我跟各位记者朋友报个账。”在今天国新办举行的“建设人与自然和谐共生的美丽中国”发布会现场，生态环境部部长黄润秋细数了“十三五”时期我国打好污染防治攻坚战取得的成效，并对“十四五”时期美丽中国建设作了情况介绍。

黄润秋表示，“十四五”时期，生态环境部将按照推动减污降碳协同增效的总要求，坚持生态优先、绿色发展，更加突出精准治污、科学治污、依法治污，深入打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量，促进经济社会发展全面绿色转型，推动生态文明实现新进步，为建设人与自然和谐共生的美丽中国贡献力量。

厚植全面建成小康社会的绿色底色和质量成色

国新办“建设人与自然和谐共生的美丽中国”发布会现场。人民网记者 余璐摄

小康全面不全面，生态环境质量很关键。黄润秋谈到，“十三五”规划纲要确定的九项生态环境约束性指标和污染防治攻坚战的阶段性目标全面圆满超额完成，生态环境明显改善，厚植了全面建成小康社会的绿色底色和质量成色。

“我跟各位记者朋友报个账。”黄润秋介绍道，大气环境质量方面，2020年全国地级及以上城市优良天数比例达到了87%，比2015年增长了5.8个百分点，超过“十三五”目标2.5个百分点。PM2.5，也就是细颗粒物未达标地级及以上城市平均浓度达到了37微克/立方米，比2015年下降了28.8%，也超过“十三五”目标10.8个百分点。

水环境质量方面，全国地表水优良水体比例由2015年的66%提高到了2020年的83.4%，超过“十三五”目标13.4个百分点；劣V类水体比例由2015年的9.7%下降到了2020年的0.6%，超过“十三五”目标4.4个百分点。土壤环境质量方面，全国受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率双双超过90%，顺利实现了“十三五”目标。

生态环境状况方面，全国森林覆盖率2020年达到了23.04%，自然保护区以及各类自然保护地面积占到陆域国土面积的18%。另外，在应对气候变化碳减排方面，2020年单位GDP二氧化碳排放比2015年下降了18.8%，顺利完成了“十三五”目标任务。

党的十八大以来，我国生态文明建设和生态环境保护进入“快车道”。“思想认识程度之深前所未有、措施之实前所未有、制度之严前所未有、成效之好前所未有。”黄润秋用“四个前所未有”概括了“十三五”时期生态环境保护从认识到实践都发生了历史性、转折性、全局性的变化。

今年是“十四五”开局之年，生态环境保护工作进展如何？黄润秋谈到，今年上半年，全国生态环境状况仍呈持续改善态势。PM2.5平均浓度同比下降2.9%；全国地表水优良水质断面比例同比增长1.1个百分点；劣Ⅴ类水质断面比例同比下降0.7个百分点。

推动减污降碳协同增效 深入打好污染防治攻坚战

“十四五”规划纲要指出，深入打好污染防治攻坚战，持续改善环境质量。

从“十三五”坚决打好污染防治攻坚战，到“十四五”深入打好污染防治攻坚战，从“坚决”到“深入”，背后有何深意？在黄润秋看来，两字之差，意味着污染防治攻坚战触及的矛盾和问题层次更深，领域更广，对生态环境质量改善的要求也更高。

“下一步，深入打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量，关键还是要推动减污降碳协同增效，就是要更好地推动我们环境治理从注重末端治理向更加注重源头预防、源头治理有效转变。”黄润秋说。

“从战术层面上讲，深入打好污染防治攻坚战，可以概括为七个字，就是‘减污、降碳、强生态’。”黄润秋指出，“减污”就是降低污染物排放，要从“提气、增水、固土、防风险”入手，进一步提升环境空气质量，做好“三水”统筹，巩固和拓展土壤污染防治攻坚战成果，守牢环境安全底线。“降碳”就是要进一步降低碳排放强度，有效应对气候变化。“强生态”就是要进一步强化生态保护监管，坚决守住自然生态安全的边界。

“实际上，‘减污’‘降碳’‘强生态’这三个方面各有侧重，有密切关联，相互作用、相互支撑、系统增效，它们构成的是一个整体，需要有机的整体统筹起来考虑。”黄润秋补充道。

“十四五”时期，生态环境部将如何深入打好污染防治攻坚战？黄润秋表示，一方面，更加突出综合治理、系统治理、源头治理。另外一方面，更加突出精准治污、科学治污、依法治污，尤其是在精准、科学、依法上要下更大的功夫，要做到问题、时间、区域、对象、措施“五个精准”，同时，要做到以法治的力量保护生态环境、以法律的武器治理环境污染。

坚持生态优先绿色发展 推进碳达峰碳中和

“最近这几年，我们头顶上天空的‘颜值’一年比一年高了，一年比一年好看了。我们呼吸的空气，一年比一年清新了。老百姓对蓝天白云、繁星闪烁的幸福感也一年比一年增强了。”黄润秋深有感触地说：“从全国情况来看，2020年PM2.5平均浓度为37微克/立方米，比2015年下降了28.8%，优良天数比例达到了87%。在应对气候变化碳减排方面，2020年单位GDP二氧化碳排放比2015年下降了18.8%。”

良好的生态环境是最普惠的民生福祉。黄润秋表示，坚持生态优先、绿色发展，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，这是实现人与自然和谐共生的现代化的必然路径。

“‘十四五’时期，生态环境部要遏制‘两高’项目盲目上马，进一步优化产业结构和能源结构，走绿色低碳、高质量的发展道路。”黄润秋表示，我们将给地方留足合理的整改时间，指导地方坚持“先立后破”，不搞“急转弯”。

7月16日，全国碳市场正式启动上线交易。目前运行情况如何？黄润秋谈到，自启动以来，全国碳市场运行平稳，交易价格从首日开盘价的每吨48元上升到8月17日收盘价每吨51.76元。开市一个月来，全国碳市场排放配额累计成交量达到702万吨，累计成交额3.55亿元。

“碳排放权交易是利用市场机制控制和减少温室气体排放的一种市场手段。是落实我国碳达峰目标、碳中和愿景的重要政策工具。”他指出，全国碳市场建设是一项重大的制度创新，虽然有很多年的试点基础，但对于全社会来说还是一个新鲜事物，存在很多需要进一步完善的地方。因此，推进过程必须审慎稳妥。

记者在会上了解到，下一步，生态环境部将进一步完善制度体系，推动《碳排放权交易管理暂行条例》尽快出台，修订完善相关的配套制度和技术规范体系，完善温室气体自愿减排交易机制。同时，生态环境部将强化市场管理，加强碳排放数据的质量管理，强化相关制度的执行落实，加强对全国碳市场各个环节的监管，有效防范市场风险。

目前，在第一个履约周期，全国燃煤发电行业2162家企业被纳入到了碳市场范围，总共覆盖45亿吨二氧化碳排放量。

“下一步，在发电行业碳市场运行良好的基础上，我们将会扩大碳市场的覆盖范围，逐步纳入更多的高排放行业，逐步丰富交易品种、交易方式和交易主体，提升市场的活跃度。”黄润秋说。

(责编：赵竹青、高雷)