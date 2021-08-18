人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

海河流域迎来新一轮强降雨 水利部增派2个工作组指导防汛工作

2021年08月18日18:16 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月18日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，据气象水文预测，未来3天，海河流域将有一次移动性的强降雨过程，以中到大雨为主，其中山西北部和东南部、河北东部南部、山东西北部、京津部分地区等地将有暴雨。受其影响，海河流域潮白河、蓟运河、北运河、永定河上游、漳卫河等河流将出现涨水过程，暴雨区内部分中小河流可能发生超警戒水位洪水。今天，水利部紧急增派2个工作组赴海河流域协助指导防汛工作。

在水利部今天召开的防汛会商会上，水利部副部长刘伟平表示，针对海河流域暴雨洪水防御工作，一要结合预报适时做好骨干水库预泄，充分发挥拦洪削峰错峰作用，减轻下游防洪压力；二要针对尚未完成修复的水毁工程，制定应急预案，确保防汛安全；三要强化堤防、水库巡查防守和应急抢险，汛期病险水库原则上空库运行；四要及时派出工作组加强现场督查和指导；五要做好蓄滞洪区运用的准备。

会后，水利部以“一省一单”形式分别向北京、河北、内蒙古、山西等省（自治区、直辖市）水利（水务）厅（局）发出通知，督促指导各地做好暴雨洪水防御工作，重点做好水库安全度汛、中小河流洪水和山洪灾害防御，确保人民群众生命安全。目前，水利部仍维持水旱灾害防御Ⅲ级应急响应。

(责编：赵竹青、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
海河流域迎来新一轮强降雨 水利部增派2个工作组指导防汛工作
　　人民网北京8月18日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，据气象水文预测，未来3天，海河流域将有一次移动性的强降雨过程，以中到大雨为主，其中山西北部和东南部、河北东部南部、山东西北部、京津部分地区等地将有暴雨。受其影响，海河流域潮白河、蓟运河、北运河、永定河上游、漳卫河等河流将出现涨水过程，暴雨区内部分中小河流可能发生超警戒水位洪水。…
市场监管总局：平台应适当放宽配送时限 不得通过算法等侵害外卖送餐员的正当权益
　　人民网北京8月18日电 （记者李楠桦）“当前，外卖送餐已经成为一种代表性的新就业形态，外卖送餐员规模不断扩大，已经达到770万的规模。”市场监管总局网络交易监督管理司司长庞锦在国新办政策例行吹风会上介绍，维护好外卖送餐员正当权益保障是关乎民生福祉和社会公平的一个重大问题。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部