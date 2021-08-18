人民网北京8月18日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，据气象水文预测，未来3天，海河流域将有一次移动性的强降雨过程，以中到大雨为主，其中山西北部和东南部、河北东部南部、山东西北部、京津部分地区等地将有暴雨。受其影响，海河流域潮白河、蓟运河、北运河、永定河上游、漳卫河等河流将出现涨水过程，暴雨区内部分中小河流可能发生超警戒水位洪水。今天，水利部紧急增派2个工作组赴海河流域协助指导防汛工作。

在水利部今天召开的防汛会商会上，水利部副部长刘伟平表示，针对海河流域暴雨洪水防御工作，一要结合预报适时做好骨干水库预泄，充分发挥拦洪削峰错峰作用，减轻下游防洪压力；二要针对尚未完成修复的水毁工程，制定应急预案，确保防汛安全；三要强化堤防、水库巡查防守和应急抢险，汛期病险水库原则上空库运行；四要及时派出工作组加强现场督查和指导；五要做好蓄滞洪区运用的准备。

会后，水利部以“一省一单”形式分别向北京、河北、内蒙古、山西等省（自治区、直辖市）水利（水务）厅（局）发出通知，督促指导各地做好暴雨洪水防御工作，重点做好水库安全度汛、中小河流洪水和山洪灾害防御，确保人民群众生命安全。目前，水利部仍维持水旱灾害防御Ⅲ级应急响应。

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