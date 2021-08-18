人民网北京8月18日电 （记者李楠桦）“当前，外卖送餐已经成为一种代表性的新就业形态，外卖送餐员规模不断扩大，已经达到770万的规模。”市场监管总局网络交易监督管理司司长庞锦在国新办政策例行吹风会上介绍，维护好外卖送餐员正当权益保障是关乎民生福祉和社会公平的一个重大问题。

据了解，近日，市场监管总局会同国家网信办、国家发展改革委、公安部、人力资源和社会保障部、商务部、全国总工会联合印发了《关于落实网络餐饮平台责任 切实维护外卖送餐员权益的指导意见》（以下简称《指导意见》），从保障劳动收入和劳动安全、落实食品安全要求、完善多层次保险体系、优化从业环境、强化工会组织建设，健全风险防控和矛盾处置机制等六个方面提出了十条举措，从多个维度保障外卖送餐员的正当权益，促进网络餐饮的健康发展。

庞锦指出，要推动各地市场监管部门持续优化对网络餐饮平台的政策服务，加强《指导意见》宣传解读，开展常态化协调沟通，促进网络餐饮平台健康发展，保护各方主体合法权益。

近年来，平台经济蓬勃发展，平台用工方式灵活多元，外卖送餐员的工作任务主要来自平台，因此网络餐饮平台主体也应主动承担起劳动者权益保障方面的责任。

“平台无论采取哪一种用工方式，应当符合国家的法规政策。”庞锦表示，重点要做好以下四方面工作。

一是完善外卖送餐员劳动报酬规则。要建立以工作任务、劳动强度相匹配的收入分配机制，明确劳动报酬发放的时间和方式，确保按时足额发放。

二是合理设定对外卖送餐员的绩效考核制度。平台应当合理确定订单数量、在线率等考核要素，适当放宽配送时限，不得通过算法等手段侵害劳动者的正当权益。

三是优化平台派单机制。发挥平台的技术优势，优化外卖送餐员往返路线，降低劳动强度，科学确定订单饱和度，合理确定工作时长，切实保障劳动安全。

四是完善多层次保险体系。依法为建立劳动关系的外卖送餐员参加社会保险，鼓励其他外卖送餐员也要参加社会保险。按照国家的规定参加平台灵活就业人员职业伤害保障的试点。鼓励针对平台就业特点探索提供多样化的商业保险的保障方案，提高多层次的保障水平。

(责编：李楠桦、高雷)