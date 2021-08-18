人民网北京8月18日电 （记者王震）18日上午，记者从2021欧亚经济论坛新闻发布会获悉，2021欧亚经济论坛将于今年10月18日—20日以线上线下结合方式在西安举行，主题为“把握合作新机遇，开启发展新征程”。

本届论坛由外交部指导，商务部、生态环境部、国务院发展研究中心、中国地质调查局、上海合作组织秘书处、国家开发银行、中国进出口银行、上海合作组织睦邻友好合作委员会、国际欧亚科学院和陕西省人民政府共同主办，西安市人民政府承办，欧亚经济论坛秘书处具体执行。论坛期间将邀请上海合作组织成员国、观察员国、对话伙伴国及“一带一路”沿线国家政要、部长级官员、地方省州长、重要国际组织代表，相关国家驻华使节，国内外友好城市代表，知名跨国公司负责人和著名专家学者等重要嘉宾参会。

据介绍，本届论坛采用“1+12+N”的架构举办。“1”是指论坛开幕式暨全体大会，是论坛最高规格活动，服务国家外交战略；“12”是指围绕经贸合作、金融、科技、文旅、生态、地学、航天、法律服务、上合组织国家驻华使节会晤、智库研讨、北斗应用、中欧班列高质量发展等方面设置的12个平行分会，旨在推动各方在相关领域达成共识，促成合作；“N”是指围绕本届论坛主题设置，在论坛框架下举办的一系列形式多样、内容丰富的配套活动，多方位丰富论坛内容。

此外，论坛期间还将举办欧亚经济论坛经贸合作博览会暨中国（陕西）进出口商品展，推动论坛形成积极务实的经贸成果。目前，博览会招商招工作正在进行中，已有18个国际展团，33家企业签约参展。

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