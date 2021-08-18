人民网北京8月18日电 （赵超）工信部今天发布《关于APP违规调用通信录、位置信息以及开屏弹窗骚扰用户等问题“回头看”的通报》（以下简称《通报》），指出43款APP仍存在问题整改不彻底、技术手段对抗、同一问题在不同地域整改不一致的情况，其中包括微信、腾讯视频、腾讯地图、苏宁易购等。

通报显示，这43款APP主要存在的问题包括违规调用通信录和地理位置权限、开屏弹窗信息骚扰用户。这些APP主要来源App Store、小米应用商店、华为应用商店、搜狗手机助手等。

《通报》要求，上述APP应在8月25日前完成整改，逾期不整改或整改不到位的，工信部将依法依规进行处置。

据了解，今年以来工信部组织第三方检测机构对手机应用软件进行检查，加大对违规调用通信录、位置信息以及开屏弹窗骚扰等突出问题的整治力度，充分保障用户的知情权和选择权。此次通报为今年第8批，总第17批。

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