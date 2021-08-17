人民网北京8月17日电 （记者李楠桦）据市场监管总局消息，为了制止和预防网络不正当竞争行为，维护公平竞争的市场秩序，保护经营者和消费者的合法权益，促进数字经济规范持续健康发展，市场监管总局起草了《禁止网络不正当竞争行为规定（公开征求意见稿）》（以下简称公开征求意见稿），现向社会公开征求意见。

公开征求意见稿指出，经营者不得利用数据、算法等技术手段，通过影响用户选择或者其他方式，实施流量劫持、干扰、恶意不兼容等行为，妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行。

公开征求意见稿指出，经营者不得利用数据、算法等技术手段，通过收集、分析交易相对方的交易信息、浏览内容及次数、交易时使用的终端设备的品牌及价值等方式，对交易条件相同的交易相对方不合理地提供不同的交易信息，侵害交易相对方的知情权、选择权、公平交易权等，扰乱市场公平交易秩序。

其中，交易信息包括交易历史、支付意愿、消费习惯、个体偏好、支付能力、依赖程度、信用状况等。

市场监管总局表示，反馈截止日期为2021年9月15日，公众可通过以下途径和方式提出意见：

一、登录中华人民共和国司法部 中国政府法制信息网（http://www.moj.gov.cn http://www.chinalaw.gov.cn），进入首页主菜单的“立法意见征集”栏目提出意见。

二、登录国家市场监督管理总局网站（网址：http://www.samr.gov.cn）,通过首页“互动”栏目中的“征集调查”提出意见。

三、通过电子邮件将意见发送至：fbzdjzc@vip.126.com。邮件主题请注明“《禁止网络不正当竞争行为规定（公开征求意见稿）》征求意见”字样。

四、通过信函将意见邮寄至：北京市西城区三里河东路八号市场监管总局价监竞争局（邮政编码：100820），信封上请注明“《禁止网络不正当竞争行为规定（公开征求意见稿）》征求意见”字样。

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