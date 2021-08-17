人民网记者 许维娜

在新一代信息技术的迭代应用中，传统零售业正在悄悄发生着改变。其中，与居民生活息息相关的便利店业态，为推动经济转型、释放发展潜力带来一抹亮色。

以山西为例，作为新时期经济转型的重点省份，近年来，山西探索经济多样性来全力推动当地服务业发展，便利店是其服务业业态之一。

“山西作为煤炭大省，过去曾因一煤独大的资源型经济，客观上挤压了山西改革创新的发展空间。”山西省商务厅流通业发展处处长郭小中此前公开表示，山西将大力打造具有“山西特色”的数字便利店，让便利店成为资源大省山西经济的新标签。

开设便利店密度比肩日本、打造领先的数字化服务……在近年来推进老区经济转型的实践与探索中，山西太原、晋城两地便利店行业发展水平进入全国前列，拉动经济增长后劲足，其有关“发达程度”等相关话题一度登上网络热搜。

当前，数字化革命正向我国零售行业加速渗透。郭小中表示，山西便利店行业现状对山西零售业有重要参考价值，也是观察山西服务业转型的一个重要样本。

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎。

便利店发展指数衡量着城市的发展程度和文明程度。伴随着消费者的消费理念和消费习惯发生新变化，便利店业态亟待破解发展面临的难题，如线下门店如何实现引流获客、如何精准营销定位不同消费群体等。

这也使得便利店从业者们意识到数字化转型的重要性不言而喻。有零售行业从业者指出，山西省部分品牌便利店通过数字化转型，进一步激发了“便利经济”的发展活力，后劲十足。与此同时，其发展对拉动经济增长具有积极作用，创造更多的就业机会。

记者了解到，如山西“唐久”“金虎”“神利”等本地品牌便利店，正积极拥抱数字化运营，大幅提高了门店效率和销售额，从而将便利店运营有声有色。

“客户喜欢在哪购物，就把店开在哪，无论是实体店、还是虚拟店。”据山西唐久便利董事长杨文斌介绍，唐久门店数字化进程是随着便利店的数量不断升级。早在2013年唐久就开始融合线上线下发展路径，全渠道销售网络建被设定为新的发展战略。2017年后重点投入支付宝小程序自运营，通过消费券等动作，过去一年线上客流实现10倍增长。

金虎便利董事长助理徐萌认为，数字化决定了企业的兴衰成败，若想从激烈竞争中脱颖而出，数字化是一条出路。2015年，金虎就全面接入移动支付，有效帮助企业提升了效率和销售额，且交易占比逐年递增，“目前，金虎支付宝小程序的会员数超过200万，相当于把一半太原人都发展成了会员。”

神利便利副总裁宋慧仙则表示，2019年神利做出全面数字化转型的决定，成立网络营销部，首次将门店接入支付宝小程序。去年8月，神利推出线上会员卡，通过单品爆款引流顾客成为会员，再配合其他优惠券活动为销售增量，一星期会员增加10万名。目前，借助数字化力量，神利已发展了200家加盟门店，600多名员工。

(责编：王连香、吕骞)