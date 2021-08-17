人民网北京8月17日电 （记者杜燕飞）记者从中国石油获悉，中国石油在北京首座服务冬奥加氢站——福田加氢站15日正式投运，为2022年冬奥会氢能源供应再添新保障。

中国石油在京首座服务冬奥加氢站投运。受访者供图

据中国石油相关负责人介绍，“作为2022年北京冬奥会配套加氢站，福田加氢站承担着为冬奥会氢燃料电池客车和氢燃料电池卡车的能源保供责任，也是向世界展示‘绿色冬奥’形象的重要窗口。”

“该加油站是‘100%绿氢’加氢站，位于北京市昌平区沙河镇，占地面积1700平方米，设计规模500千克/12小时，日均加注能力为600千克，加注氢燃料电池客车50-60台。”该负责人表示，据预测，北京冬奥会期间，将有212辆“100%国产”氢燃料电池客车通过福田加氢站等5座“100%绿氢”加氢站提供加氢服务，预计可实现每辆车每千米0.75千克的减碳效益，总碳减排量约30吨。

福田加氢站工作人员为驶入该站的第一辆汽车加注氢能源。受访者供图

记者了解到，今年2月7日，中国石油在河北省张家口市崇礼区太子城服务区建成投运了北京冬奥会首座加氢站，日均加注能力1000千克，已在冬奥测试赛运行保障中为470余台新能源车辆提供了加氢服务。

“今年底前，中国石油还将建成投运2座加氢站，共同为冬奥助力，为实现碳达峰、碳中和目标提供清洁能源。”该负责人表示。

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