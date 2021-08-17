人民网北京8月17日电 （记者杜燕飞）今年以来，我国钢铁行业坚决压减粗钢产量，严守不新增产能的底线。同时，国家发改委、工信部正组织开展全国范围的钢铁去产能“回头看”检查以及粗钢产量压减工作。

政策实施效果逐渐显现。中国钢铁工业协会（以下简称“中钢协”）日前发布的数据显示，8月上旬，中钢协重点统计的钢铁企业生产粗钢2043.94万吨、生铁1832.61万吨、钢材1915.52万吨。其中，粗钢日产204.39万吨，环比下降2.97%，同比下降4.4%；生铁日产183.26万吨，环比下降2.66%，同比下降4.16%；20个城市5大品种钢材库存1191万吨，环比减少12万吨，环比下降1%。

业内人士认为，受国内国际等多因素的影响，今年下半年钢铁需求可能会有所下降，压减产量是钢铁行业适应市场需求变化的主动作为，有利于钢铁行业效益和国民经济总体稳定，也有利于钢铁行业高质量发展。

“各地限产是在国家统一部署下进行的，以确保钢产量低于去年的水平，主要目的是抑制铁矿石价格虚高，最终目的是防止引起CPI大幅上涨，挤压我国广大人民的购买水平。”我的钢铁网首席分析师汪建华认为，从实际效果看，限产达到共识的时候，铁矿石价格明显走低，钢材价格趋稳，钢铁运行在合理区间之内。

中钢协规划发展部相关负责人表示，钢铁去产能“回头看”及压减产量工作是国家经过全局平衡后做出的战略决策，有利于保持资源供需平衡。平衡得好，有利于降低铁矿石价格；平衡得不好，则可能适得其反。关键要全行业“一盘棋”，避免钢材价格大幅上涨。

“当前，市场处于高位运行时的主动减产不同于2015年全行业亏损时的被动减产。综合下游行业下半年需求情况摸底，同时考虑到去年钢材需求前低后高，今年下半年钢铁需求可能会有所下降，压减产量也是全行业适应市场需求变化的主动作为。”该负责人表示，建议钢铁企业按照减产要求，合理安排调整设备利用和检修，以限铁产量为主达到限钢目的；同时把减产信息及时向社会公布，引导铁矿石市场预期和维持市场供需平稳；提高直销比例，防止炒作行为，避免价格大幅波动；进一步控制钢材出口，不再出口一般性产品，只保持少部分高技术含量、高附加值产品出口。

在兰格钢铁研究中心主任王国清看来，中钢协明确要坚决执行“去产能回头看和压减粗钢产量”有关工作要求，而在生态环境部推出的限产“两限、两不限、三可”原则推进下，今后重点产钢省市的限产范围有加大可能，钢铁市场供需关系将趋于改善。

同时，为保证国内供应，今年以来我国两次出台钢铁产品进出口关税调整及出口退税取消政策，钢材出口订单指数连续回落。

“随着出口政策实施效果的显现，钢材出口将明显回落，有助于出口资源回流国内，保障国内钢材市场供应，同时也有助于碳达峰、碳中和目标的实施以及铁矿石需求回落，进而带动铁矿石价格实现理性回归。”王国清表示。

王国清认为，在压减产量和保供稳价的相互作用下，将使得钢铁行业市场供需关系不断寻找新的平衡，市场预期更为谨慎，钢材价格波动由单向变化为双向，在两者不断匹配平衡下，后期市场波动幅度相对温和。

中钢协近期召开的党委常委（扩大）会也明确指出，钢铁行业在落实粗钢产量压减任务的同时，密切跟踪下游钢铁需求、钢材进出口、钢铁产品和原料价格及库存的变化，及时调整和完善应对措施，坚决抑制主要原材料价格的非理性上涨，坚决维护正常的市场秩序和产业链平稳安全。

“在碳达峰、碳中和目标的指引下，钢铁产业不能再依靠增加产能来增加产量，需要通过兼并重组提高集中度，通过控产能、减产量来实现高质量的发展。”中钢协会首席分析师蒋丽表示。

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