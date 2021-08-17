人民网北京8月17日电 （记者余璐）据国家减灾委员会介绍，我国是世界上自然灾害最为严重的国家之一，灾害种类多，分布地域广，发生频率高，造成损失重。为全面掌握自然灾害风险隐患底数、提升全社会抵御自然灾害综合防范能力，第一次全国自然灾害综合风险普查于2020年至2022年在全国开展。

据了解，第一次全国自然灾害综合风险普查，在进一步摸清我国地震灾灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、海洋灾害、森林和草原原火灾自然规律的同时，还将重点开展家庭减灾能力调查。

那么，家庭减灾能力调查怎么做？以北京为例，为了保证样本的代表性、科学地反映各地区真实的家庭减灾能力，本次家庭减灾能力调查采用抽样调查的方式，由国务院普查办抽取行政村（社区），再由北京市普查办根据抽中的行政村（社区）抽取家庭户，并下发调查名单。抽中的家庭由各区普查办组织填报，同时普查办也将通过发送答题二维码等方式组织开展社会自愿填报。

通过开展这项调查，可全面了解每个家庭的防灾减灾意识和避灾自救的能力，查清我国不同地区的家庭减灾能力，能为政府开展防灾减灾工作提供必要的数据支撑，更好地保障人民的自身安全。同时调查也是公众学习防灾减灾知识的一个很好的途径，有助于提高全民防灾减灾意识与能力，更好地保障人民的自身安全。

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