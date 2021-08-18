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聚焦18个新职业之：“公司金融顾问”

公司金融顾问：企业“金融高参”是如何炼成的

人民网记者 杜燕飞
2021年08月18日08:15 | 来源：人民网
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一大早，刚在单位开完晨会，梁森就马不停蹄地从银行赶往企业，本次的主要任务是实地考察，了解企业融资需求，为其制定合理的融资计划。

作为中国邮政储蓄银行沛县支行分管公司业务的副行长，从业12年来，梁森深入基层一线，运用自身专业知识，为用户提供结算、投资、融资、金融规划等综合服务方案，特别是在支持小微企业方面，为其提供多样化的融资服务，解决其融资难、融资贵的问题，助力实体经济发展。

中国邮政储蓄银行沛县支行副行长梁森。受访者供图

今年3月，人力资源和社会保障部发布了包括公司金融顾问在内的18个新职业。所谓公司金融顾问，是指在银行及相关金融服务机构中，从事为企业等实体经济机构客户提供金融规划、投融资筹划、资本结构管理、金融风险防控和金融信息咨询等综合性咨询服务的专业人员。

自此，梁森的职业有了一个新名字：公司金融顾问。在他看来，公司金融顾问可以帮助企业深入分析经营状况，不盲目投资、融资，建立科学的投融资决策体系。除传统的信贷融资，还可以引导企业通过其他金融机构和金融市场，获得更加合理的融资渠道，最大限度的降低企业的融资成本。

梁森（左）走访徐州某包装生产企业。受访者供图

“2020年受新冠肺炎疫情的影响，我们当地一家老牌制造企业的货物销售及原材料储备受到较大冲击，流动资金严重不足，急需资金用于周转。我第一时间走访企业，了解到该企业经营状况并不差，但前期从未融资，均是通过自有资金生产经营，在银行没有授信额度，所以才导致资金突然紧张的局面。我安排信贷客户经理快速完成了贷前调查、授信申报等环节，为其发放了首笔流动资金贷款，解决了燃眉之急，得到了企业的高度认可。”采访中梁森高兴地说。

“在这之后，该企业意识到融资渠道和资金长远规划的重要性。为此，我为其制定了近期、中期、远期的融资规划，协助其初步制定了个性化的投融资决策体系，并为其匹配了流动资金贷款、票据贴现等银行产品；在企业资金闲置时，为其匹配了公司存款和公司理财等产品；还为其员工提供代发工资、团办信用卡等服务，实现了批零联动。”梁森告诉记者。

如今，该企业已成长为当地龙头企业，随着经营规模的不断扩大，对融资规模、融资时效、融资成本、融资渠道均有了更高的要求。“对于银行流动资金贷款等传统融资渠道，我为其增加了授信额度，仅用半小时完成了抵押登记手续，快速实现了放款，满足了企业时效性要求，得到了企业高度认可。根据企业具体情况，还为其制定了综合成本最低、效率最高的多渠道搭配融资方案。”梁森表示。

梁森（右）与某企业负责人沟通融资方案。受访者供图

值得注意的是，近年来，国家高度重视实体经济的金融服务，而日益丰富的金融产品和复杂的金融市场，需要更多更专业的综合金融服务规划者、提供者。

业内人士认为，人力资源和社会保障部将公司金融顾问列入新职业，是公司金融专业人才培养的新起点，可以建设一支专业的公司金融顾问队伍，为企业提供快速、高效的融资方案，助力实体经济发展，推动我国经济高质量发展。

梁森（左）走访了解企业生产经营情况。受访者供图

“对于自身而言，取得公司金融顾问证书，只是万里长征的第一步。要想真正做好此项工作，必须深入企业一线，既精准了解企业经营状况，又要深刻掌握各种金融产品和金融市场。”采访中梁森不止一次地说道，只有这样，才能为不同企业以及企业的不同发展阶段，提供个性化、合理化、多元化的金融服务方案，提升综合金融服务的有效性和针对性，真正解决融资难、融资贵的问题。

业内人士表示，目前各家银行机构多次开办公司金融顾问培训班，表明对这一职业前景的高度认可。公司金融顾问前景广阔，未来可期，期待更多的人成为公司金融顾问持证人，真正成为企业“金融高参”，为实体经济发展贡献金融力量。

(责编：崔元苑、高雷)

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