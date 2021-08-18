人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

剑指销售误导、强制搭售等问题 银保监会专项整治互联网保险乱象

2021年08月18日09:14 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月187日电 （记者杜燕飞）为进一步推进互联网保险行业有序发展，切实维护保险消费者合法权益，银保监会日前下发了《关于开展互联网保险乱象专项整治工作的通知》（以下简称《通知》），针对互联网保险产品管理、销售管理、理赔管理、信息安全等乱象频发领域，重点整治销售误导、强制搭售、诱导销售、费用虚高、违规经营和用户信息泄露等问题。

《通知》指出，近年来，互联网保险业务发展进入快车道。但在快速发展的同时，互联网保险乱象丛生，个别互联网平台涉嫌非法从事保险业务，部分保险机构存在互联网保险产品定价风险突出、线下服务能力不足、销售误导和投诉纠纷较多、销售和技术服务费用虚高、用户信息被非法利用等诸多问题，迫切需要进行整治与规范。

根据《通知》，此次专项整治将针对互联网保险产品管理、销售管理、理赔管理、信息安全等乱象频发领域，重点整治以下问题：

一是销售误导。包括欺骗保险消费者、投保告知不充分、隐瞒承保信息等问题。二是强制搭售和诱导销售。包括强制搭售、诱导销售、套路续费等问题。三是经营不合规不审慎。包括非法经营、违规经营、费用虚高、经营不审慎等问题。四是用户信息不安全。包括违规收集用户信息、信息安全隐患等问题。五是群众和市场反映强烈的其他问题。

近年来，随着互联网等技术在保险行业的不断深入运用，互联网保险业务作为保险销售与服务的一种新形态，深刻影响了保险业态和保险监管。为此，银保监会持续加强对互联网保险业务的监管，2020年陆续发布了《关于规范互联网保险销售行为可回溯管理的通知》、《互联网保险业务监管办法》，对各机构开展互联网保险业务制定了明确的规范要求。

“开展互联网保险乱象专项整治，是有效防范风险、保护消费者合法权益、提升保险业服务实体经济和民生水平的重要举措，也是促进《互联网保险业务监管办法》落地见效、实现互联网保险业务规范发展的必然要求。”银保监会表示。

业内人士认为，《通知》所提到的重点问题，大多为此前的《互联网保险业务监管办法》所规范的问题，可视作监管部门对于此前制定的监管政策执行情况的检查，有利于保险行业长期稳定发展。

值得注意的是，《通知》要求，各保险公司对2020年以来的互联网保险业务进行排查逐条排查，拉网式梳理与互联网平台合作业务情况，确保“合作机构全覆盖”“重点问题全覆盖”“业务流程全覆盖”，深入查找互联网保险业务中存在的薄弱环节和违规问题，坚持即查即纠、立查立改，注重剖析问题产生的根源，厘清业务部门与管理部门应承担的责任，严肃问责相关责任人员，从源头上采取措施堵塞漏洞。

《通知》同时指出，各银保监局要结合年度现场检查立项计划，将互联网保险乱象专项整治要点纳入今年现场检查项目重要内容，并在保险机构自查后，选择1-2家互联网保险业务问题突出、自查自纠不认真、自查未发现问题的保险机构进行重点检查。

据悉，此次互联网保险乱象专项整治工作分为准备阶段、整治阶段和总结阶段，历时3个月，由银保监会非银检查局牵头，消保局、财险部、人身险部、中介部等部门参加统一组织，统筹实施。

(责编：崔元苑、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
剑指销售误导、强制搭售等问题 银保监会专项整治互联网保险乱象
　　人民网北京8月187日电 （记者杜燕飞）为进一步推进互联网保险行业有序发展，切实维护保险消费者合法权益，银保监会日前下发了《关于开展互联网保险乱象专项整治工作的通知》（以下简称《通知》），针对互联网保险产品管理、销售管理、理赔管理、信息安全等乱象频发领域，重点整治销售误导、强制搭售、诱导销售、费用虚高、违规经营和用户信息泄露等问题。 《通知》指出，近年来，互联网保险业务发展进入快车道。…
多部门加快港口岸电设施建设 积极推进碳达峰碳中和
　　船舶靠港使用岸电是减少靠泊期间大气污染物和二氧化碳排放的最有效措施，是促进水运行业减污降碳、绿色转型发展的重要抓手，是深入打好污染防治攻坚战、加快建设交通强国的重要举措。 今年全国两会期间，交通运输部收到中国民主同盟中央委员会提出的《关于加快港口岸电设施建设和使用，减少碳排放的提案》。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部