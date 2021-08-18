人民网北京8月187日电 （记者杜燕飞）为进一步推进互联网保险行业有序发展，切实维护保险消费者合法权益，银保监会日前下发了《关于开展互联网保险乱象专项整治工作的通知》（以下简称《通知》），针对互联网保险产品管理、销售管理、理赔管理、信息安全等乱象频发领域，重点整治销售误导、强制搭售、诱导销售、费用虚高、违规经营和用户信息泄露等问题。

《通知》指出，近年来，互联网保险业务发展进入快车道。但在快速发展的同时，互联网保险乱象丛生，个别互联网平台涉嫌非法从事保险业务，部分保险机构存在互联网保险产品定价风险突出、线下服务能力不足、销售误导和投诉纠纷较多、销售和技术服务费用虚高、用户信息被非法利用等诸多问题，迫切需要进行整治与规范。

根据《通知》，此次专项整治将针对互联网保险产品管理、销售管理、理赔管理、信息安全等乱象频发领域，重点整治以下问题：

一是销售误导。包括欺骗保险消费者、投保告知不充分、隐瞒承保信息等问题。二是强制搭售和诱导销售。包括强制搭售、诱导销售、套路续费等问题。三是经营不合规不审慎。包括非法经营、违规经营、费用虚高、经营不审慎等问题。四是用户信息不安全。包括违规收集用户信息、信息安全隐患等问题。五是群众和市场反映强烈的其他问题。

近年来，随着互联网等技术在保险行业的不断深入运用，互联网保险业务作为保险销售与服务的一种新形态，深刻影响了保险业态和保险监管。为此，银保监会持续加强对互联网保险业务的监管，2020年陆续发布了《关于规范互联网保险销售行为可回溯管理的通知》、《互联网保险业务监管办法》，对各机构开展互联网保险业务制定了明确的规范要求。

“开展互联网保险乱象专项整治，是有效防范风险、保护消费者合法权益、提升保险业服务实体经济和民生水平的重要举措，也是促进《互联网保险业务监管办法》落地见效、实现互联网保险业务规范发展的必然要求。”银保监会表示。

业内人士认为，《通知》所提到的重点问题，大多为此前的《互联网保险业务监管办法》所规范的问题，可视作监管部门对于此前制定的监管政策执行情况的检查，有利于保险行业长期稳定发展。

值得注意的是，《通知》要求，各保险公司对2020年以来的互联网保险业务进行排查逐条排查，拉网式梳理与互联网平台合作业务情况，确保“合作机构全覆盖”“重点问题全覆盖”“业务流程全覆盖”，深入查找互联网保险业务中存在的薄弱环节和违规问题，坚持即查即纠、立查立改，注重剖析问题产生的根源，厘清业务部门与管理部门应承担的责任，严肃问责相关责任人员，从源头上采取措施堵塞漏洞。

《通知》同时指出，各银保监局要结合年度现场检查立项计划，将互联网保险乱象专项整治要点纳入今年现场检查项目重要内容，并在保险机构自查后，选择1-2家互联网保险业务问题突出、自查自纠不认真、自查未发现问题的保险机构进行重点检查。

据悉，此次互联网保险乱象专项整治工作分为准备阶段、整治阶段和总结阶段，历时3个月，由银保监会非银检查局牵头，消保局、财险部、人身险部、中介部等部门参加统一组织，统筹实施。

(责编：崔元苑、高雷)