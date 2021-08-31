人民网北京8月31日电 （记者王连香）近日，中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）披露了2021年上半年财务决算。上半年，国铁集团实现收入5128亿元，同比增加982亿元；净利润亏损507亿元，同比减亏448亿元。1至6月份，全国铁路固定资产投资完成2989亿元，投产新线1138公里，其中高铁505公里，铁路发展呈现持续向好态势。

国铁集团相关负责人介绍，上半年，国铁集团坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹发展和安全，深入实施客货增运增收策略，有序推进铁路建设，持续推动铁路高质量发展取得新成效。

一是旅客发送量持续回升。坚持以市场需求为导向，用好新线、新装备等运力资源，精准实施“一日一图”，落实普惠和普遍服务举措，持续提升旅客出行体验。国家铁路发送旅客13.26亿人次，同比增加5.2亿人次、增长64.5%；实现客运收入1562.3亿元，同比增长66.8%。

二是货物发送量稳步增长。全面优化铁路货运布局，充分释放煤运大通道运输潜力，大力发展集装箱多式联运、高铁快运等业务，深入推进“公转铁”“散改集”。国家铁路发送货物18.45亿吨，同比增加1.5亿吨、增长8.9%；实现货运收入2137.7亿元，同比增长13.9%；日均装车16.8万车，同比增长10.2%，为构建绿色低碳经济的货运网络体系、降低社会物流成本作出积极贡献。开行中欧班列7377列、西部陆海新通道班列2705列，同比分别增长43%、112%，实现“两翼齐飞”，有力保障了国际产业链供应链安全稳定畅通。

三是铁路建设有序推进。把川藏铁路作为“头号工程”科学有序推进，拉萨至林芝段6月25日开通运营，复兴号开进西藏，历史性实现复兴号对31个省区市全覆盖，雅安至新都桥、波密至林芝段3月底开工建设。京哈高铁北京至承德段、连云港至徐州高速铁路等一批新线建成投用，“八纵八横”高铁网加密成型，有力服务了区域经济社会发展。同时，铁路科技创新、企业改革、走出去等工作均取得重要进展。

该负责人表示，今年以来，我国多地出现新冠肺炎疫情零星散发和局部暴发，加之部分地区遭受强降雨、台风等自然灾害，对铁路运输经营带来严峻挑战，特别是客运和多元经营受到较大影响，是上半年净利润亏损的主要原因。国铁集团始终坚持人民至上、生命至上的理念，强化社会责任担当，严格落实站车疫情防控措施，主动停开减开客车，实行免费退票政策，优先保障防疫支出，坚决防止疫情通过铁路传播扩散。同时，及时调整运输组织策略，实行“以货补客”，努力实现增运增收。加强财务管理，树立“过紧日子”思想，坚持以收定支、收支弹挂，科学合理安排成本支出，严控非生产性等支出，多措并举降低资金和物资采购成本，支出增幅低于收入增幅16.1个百分点。上半年，国铁企业经营结果好于预期，呈现稳步向好态势。

该负责人指出，二季度末，国铁集团负债率为66.19%，较去年底小幅提高，主要是负债增加影响。铁路负债主要是建设投资负债，与维持简单再生产的经营性负债有着本质的不同，其对应的是优质资产。铁路客货运输、多元经营现金流稳定，具有良好的偿债能力，债务风险稳定可控。国铁集团将积极深化铁路投融资体制改革，统筹用好各种融资方式加大资金筹集力度，强化资金集中管理和统筹运用，优化债务结构，降低融资成本。深化铁路股份制改造，加快推进铁路优质资产股改上市进程，持续提高铁路资产资本化股权化证券化水平，不断增强国铁企业竞争力和抗风险能力。

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