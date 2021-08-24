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“颜值经济”崛起 助推医美行业发展

人民网记者 李栋
2021年08月24日15:30 | 来源：人民网
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爱美之心，古已有之。从温庭筠的“懒起画娥眉”，到欧阳修的“明霞拂脸新妆媚”，从山西出土的周代女性化妆品盒，到陕西考古研究中发现的春秋时期男性美白化妆品，无不展现了古人对于美丽容颜的追求。

随着人民生活水平的不断提高，医疗技术的发展，以及现代社会观念的逐步开放，越来越多的人选择通过医美来实现变美的心愿。用户的增长助推市场需求的持续提升，把我国医美行业带入了发展的快车道。

需求增加 夏季迎来消费高峰

每年6-8月，医美消费都会迎来一波热潮。8月10日新氧数据颜究院发布的夏季医美消费趋势显示，2021年6月，医美消费环比上涨幅度超过87%，成为今年上半年消费量最大的月份。

具体而言，形体改善、清洁祛痘、美白等受到消费者青睐。其中，形体改善类下的自体脂肪填充、胸部整形、美体塑形成为季节性增速最快的项目，其6月环比增速分别高达330%、210%、180%。与此同时，6月美白嫩肤类项目成交金额同比增长也超过了200%，环比增长超过72%。

医美消费爆发，不仅仅只是季节性的闪现。从几年前大热的光子嫩肤、美白针，到如今的果酸焕肤、热玛吉，逐渐为更多普通消费者所熟知，让一些人开始把“做医美”提上了自己的日程。

逆势突围 医美线上发展加速

事实上，2020年的医美行业并不好过。突如其来的新冠肺炎疫情，对许多行业都造成了影响，医美行业就是其中之一。全国的医美机构一度不得不按下暂停键，市场增速大幅放缓，甚至出现了停滞不前的现象。

随着国内疫情防控步入常态化阶段，消费者对医美的需求量又出现了反弹。

医美行业能实现逆势突围，离不开其线上化发展策略。新氧科技公布的财报数据显示，2020年第一季度，新氧APP的平均月活跃用户达到417万，同比增长117%；到2020年第三季度，这一数值就达到了870万，同比增长153.7%，促成的医美服务交易总额超11亿元。

不难发现，虽然整个医美行业在疫情影响下增速放缓，但由疫情引发的危机却激发了线上发展的新机遇，线上成为医美产业发展新的增量场，线上医美平台也迎来新的增长空间。

以2020年“双十一”期间为例，各大生活服务大平台，以及一些互联网垂直平台，都推出了“双十一”期间的相关促销活动。医美行业快速发展，实现了不少消费者变美的愿望，但也出现了一些乱象。为此，一些互联网平台试图解决传统医美获客模式的信息不透明的痛点，通过其他用户的案例分享、平台对机构医生的过滤，将价格、机构资质信息公开。另外，与传统模式相比，部分线上平台还可以提供事故先行赔付等增值服务，有助于保护消费者权益。

业内人士指出，医疗美容的本质是医疗，在追求“最佳效果”的同时，也要预防“不良后果”。要做到这一点，需要相关部门加强监管，医美行业实行自律，也需要理性科普教育消费者，涤浊扬清，实现“良币驱逐劣币”。

(责编：张文婷、吕骞)

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